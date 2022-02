Bach secondo il clavicembalista Maurizio Fornero

Nuovo imperdibile appuntamento a Palazzo Antonini, sede dell’Università degli studi di Udine, sabato 26 febbraio alle ore 18, nell'ambito del Ciclo Bach organizzato dall’Accademia Ricci presieduta da Flavia Brunetto, pianista e direttrice del Conservatorio Jacopo Tomadini. Protagonista della conferenza-concerto sarà l’acclamato clavicembalista Maurizio Fornero che eseguirà composizioni bachiane tratte dalle Suites francesi e dal Clavicembalo ben temperato per poi concludere con la Partita in Sol Maggiore BWV 829 e la Toccata in mi minore BWV 914.



Maurizio Fornero, diplomato in Organo e Composizione organistica, pianoforte e clavicembalo presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino si è poi laureato con lode in clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio di Alessandria.

Perfezionatosi nell’esecuzione filologica del repertorio antico, svolge un’intensa attività concertistica, sia come solista sia in formazioni cameristiche, ospite delle più importanti sale e festival nazionali ed internazionali di musica antica e barocca in Europa e nei paesi asiatici. Da tempo collabora con la violinista Amandine Beyer e "Gli Incogniti", il soprano Simone Kermes, il violinista Enrico Casazza, con "La Magnifica Comunità" e "I Musici di Santa Pelagia" distinguendosi per le sue raffinate interpretazioni di solista tanto che la critica lo ha più volte definito “eclettico ed elegante interprete della musica barocca”.



Collabora come organista e cembalista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Teatro Regio di Torino.Ha inciso, per le più importanti etichette, numerosi dischi di musiche di compositori del XVI, XVII e XVIII secolo e, come fondatore dell’ensemble strumentale “I Musici di Santa Pelagia”, ha realizzato in co-produzione con l’ensemble vocale “Festina Lente” di Roma, la Messa per il SS. Natale di Alessandro Scarlatti, l’Oratorio Santa Pelagia di Alessandro Stradella, le composizioni organistiche di G.F. Haendel e recentemente i concerti per violoncello e orchestra nonché le sonate per violoncello e clavicembalo di Carlo Graziani, ottenendo ampi consensi per l’originalità dimostrata nella riscoperta di musiche e autori inediti di grande rilievo artistico.I biglietti saranno in vendita all’ingresso della sala del concerto mentre i soci che intendono rinnovare il proprio abbonamento possono rivolgersi all’Angolo della Musica in via Aquileia, 89, telefono 0432.505745.