Bambini, cinema, musica e i Papu nel mercoledì d’Estate

Continuano gli eventi dell’Estate a Pordenone nelle piazze e parchi della città. Mercoledì 7 luglio il calendario propone sette appuntamenti dal pomeriggio alla sera. In programma attività per bimbi, teatro, musica live, cinema e persino yoga. Continuano anche gli spettacoli dei Papu.



Dalle 17:30 alle 19.30 circa i bambini dai 2 ai 7 anni possono divertirsi e giocare in piazza Risorgimento grazie alle iniziative ludiche di Melarancia. Le attività sono gratuite.



Alle 19:00 la Scuola sperimentale dell’attore offre lo spettacolo teatrale gratuito «Le Grand Grandini», nel giardino della bella villa liberty di via Selvatico 26, dove la compagnia teatrale ha la sede.



Alle 19:00 si può partecipare anche a un nuovo appuntamento con la lezione gratuita di "Yoga al parco" San Valentino.

Al parco Galvani, invece, alle 19.30 il Paff! organizza la seconda lezione del corso base "Facilitazione grafica, come usare le immagini per spiegare i concetti".

Alle 20:00 l’Estate a Pordenone torna al parco San Valentino per il concerto di ottoni «Trame sonore» del quintetto Sounday brass (ingresso gratuito).



Altra area verde, altro spettacolo: alle 21 si ride al parco del castello di Torre con lo spettacolo dei Papu «Mirabilia. Il viaggio del Beato Odorico 1318 -2018».

Info e prenotazioni > bit.ly/3jLqZQo



La giornata si chiude con la magia del Cinema sotto le stelle. Alle 21.30 in piazzetta Calderari si proietta il film d’animazione «Spirit, il ribelle».



Per partecipare agli appuntamenti bisogna prenotare il proprio posto. Programma completo, informazioni e riferimenti per le prenotazioni sono su www.comune.pordenone.it/estate