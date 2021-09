Dopo un anno di assenza, la rassegna musicale Bande in Festa torna ad allietare i weekend triestini di settembre con la sua XVII edizione, ospitata nella suggestiva sede del Giardino Pubblico "M. de’ Tommasini" presso il piazzale "Ave Ninchi". Per tre settimane



Organizzata dalla Banda Arcobaleno fin dal 2004, la rassegna musicale, “Bande in Festa” ha lo scopo di promuovere gli scambi culturali e artistici e musicali tra i complessi bandistici del nostro territorio e estere, offrendo al pubblico una gran varietà di concerti. E in quest’ottica, la rassegna musicale offre come territorio di scambio quello della nostra città, al confine tra tante realtà musicali. Il ricco calendario estivo vedrà ospiti il complesso bandistico Puacki Orkestar Nasa Sloga Babici dalla Croazia che calcherà il palco domenica 12 settembre 2021 alle ore 18.



L’ Orchestra Arcobaleno junior e l’Orchestra di fiati Arcobaleno si esibiranno nella mattinata di domenica 19 settembre alle ore 10.30, mentre la Tergeste Ensamble suonerà alle 18:30 sempre nella giornata del 19 settembre 2021.



A chiudere la rassegna sarà il complesso bandistico Drustvo Brkinska Godba 2000 dalla Slovenia che diletterà il pubblico sabato 25 settembre 2021 alle 18:00.L’ingresso è libero."Bande in Festa" è un evento annuale organizzato dal Complesso Bandistico Arcobaleno di Trieste a partire dal 2004.Lo scopo della manifestazione è quello di coinvolgere prestigiosi gruppi musicali provenienti dall'Italia e dall'estero per offrire alla cittadinanza una o più serate di buona musica e ai componenti delle orchestre la possibilità di un confronto con diverse realtà musicali.Bande in Festa, giunto alla XVII edizione, è diventato ormai un appuntamento fisso per la nostra città ed è sempre più apprezzato, come dimostra la notevole affluenza di pubblico in occasione degli appuntamenti ospitati nel cuore di Trieste, tra Piazza Unità d’Italia e Piazza Giuseppe Verdi.L'evento, della durata di una o più giornate, prevede le esibizioni concertistiche di ogni complesso ospite, per concludere poi la serata con un momento conviviale.La rassegna consente di instaurare legami e scambi culturali tra associazioni sia nazionali che internazionali che condividono la passione per la musica: citiamo ad esempio l'esperienza dello scorso anno che prevedeva il reciproco soggiorno di alcuni giorni nelle rispettive città organizzato con la Swarzędzka Orkiestra Dęta (Orchestra di Fiati Swarzędz – Polonia).Bande In Festa, oltre allo spettacolo offerto durante l'evento, contribuisce inoltre a far conoscere e apprezzare dalle formazioni ospiti la nostra città al di fuori dei nostri confini, rivestendo particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio.Le Bande partecipantiOrchestra di fiati ArcobalenoIl Complesso Bandistico Arcobaleno è stato fondato a Trieste nel 1992, seguito l’anno successivo dalla Scuola di Musica, nata per dare ai musicisti la possibilità di perfezionarsi, nonché per incentivare e appassionare i nuovi allievi all’attività musicale.Molti allievi hanno poi proseguito il percorso a livello accademico e divenendo nel tempo anche musicisti di professione sia in Italia che all’estero.Oltre ad essere assiduamente impegnato a livello cittadino e regionale, il complesso bandistico ha effettuato frequenti trasferte in altre regioni italiane (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta), mentre a livello internazionale sono da ricordare i concerti tenuti a Budapest (Ungheria 2006), a Millstatt am-See (Austria 2016), Spalato (Croazia 2012), Schwarzedz (Polonia 2017).Ormai da diversi anni, tiene annualmente concerti nei principali teatri della città e collabora con varie manifestazione del Comune di Trieste (Natale e Trieste Estate).Dal 2004, il Complesso Bandistico Arcobaleno ha dato vita alla manifestazione “Bande in Festa”. L’iniziativa si ripete annualmente e il Complesso Bandistico Arcobaleno ne cura l’intera organizzazione, ospitando a Trieste Bande e Orchestre di Fiati provenienti da altre regioni italiane o dall’estero, per un intenso fine settimana all’insegna della Musica e dell’Amicizia.Dalla sua fondazione il Presidente, nonché uno dei principali fondatori dell’associazione, è stato Franco Zupin, che con passione e amore ha coordinato tutte le attività dello stesso fino a gennaio 2015, quando la presidenza è passata a Mattia Vatta.Negli anni il Complesso Bandistico è stato diretto dal M° Ennio Krisanovsky, dal M° Paolo Spincich dal 2002 fino alla prematura scomparsa nel dicembre del 2004, successivamente dal M° Maurizio Zaccaria e dal 2010 dal M° Erik Žerjal.Nel 2017 il Complesso Bandistico Arcobaleno ha festeggiato il 25° anniversario cambiando anche il suo nome in Orchestra di Fiati Arcobaleno.Orchestra di fiati JuniorLa sezione giovanile dell' Orchestra di Fiati Arcobaleno di Trieste è nata nel 2000 per volontà dell'allora Maestro Ennio Krisanovsky, il quale voleva dare la possibilità a i primi allievi della scuola di imparare a suonare assieme. li gruppo ha partecipato a numerosi festival per gruppi giovanili e ad alcuni concorsi internazionali.L'Orchestra Arcobaleno Junior è stata diretta dai maestri Ennio Krisanovsky, Paolo Spincich, Walter Grison, Erik Zerjal, Gianfranco Stancich, Tomaz Skamperle e Martino Luxich.Attualmente l'Orchestra Arcobaleno Junior è diretta da Giorgio Ruzzier.Il gruppo è composto da una ventina di allievi.Brkinska Godba 2000E' un'orchestra di fiati giovanile del comune di Hrpelje-Kozina. Il nome rivela due caratteristiche dell'orchestra: il territorio geografico in cui opera la banda e l'anno della sua formazione.Nel 2000, un gruppo di genitori degli allora giovani musicisti ha compiuto uno sforzo e ha fondato un'associazione culturale indipendente per tutti coloro che volevano suonare insieme, socializzare, esibirsi. Di anno in anno, sempre più bambini della zona circostante si sono uniti alla società e hanno così conosciuto la bellezza del fare musica. La curiosità dei bambini, la voglia di giocare e tante ore di prove si sono presto concretizzate in sempre più numerosi spettacoli, tournée e concorsi, dai quali tornavano regolarmente con dei premi.L'ex presidente e fondatore, Marko Filipovič, ha svolto un ruolo importante e importante nella creazione e nel successo dell'orchestra, composta da giovani musicisti, dall'età delle scuole elementari in poi. Vengono formati alla scuola di musica di Sežana, filiale di Hrpelje e Divača e alcuni di loro proseguono poi gli studi presso il conservatorio e successivamente all'accademia.L'orchestra ha anche un gruppo più giovane, TAMALI, che comprende i più giovani allievi della scuola di musica, preparandoli così a entrare nell'orchestra.Entrambe le orchestre, che comprendono un totale di 55 musicisti, sono dirette con pazienza e sacrificio da Tomaž Škamperle, che seleziona un repertorio vivace e moderno. Si esibiscono a numerosi eventi, inaugurazioni, celebrazioni, organizzano la veglia del Primo Maggio, tengono regolari concerti primaverili e a Capodanno. In tutti gli anni di attività hanno collezionato oltre 340 spettacoli.L'ultimo grande successo dell'orchestra risale all'agosto 2018 al concorso in Ungheria, dove ha ottenuto il 1° posto con 97 punti su 100.ORCHESTRA DI FIATI "NAŠA SLOGA" BABICIL' amore per la musica iniziò ad emergere nel lontano 1913, nel piccolo paese di Babici vicino ad Umago, dove un gruppetto di entusiasti amanti della musica ha fondato la banda"Naša Sloga“. Nel corso di una storia centenaria ha dovuto affrontare varie difficoltà che però non hanno interrotto l'attività della banda nemmeno durante la guerra.Su iniziativa del maestro Pino Vok, di Joakim Bassanese e di Renato Pernić, nel 1976 è stato organizzato il primo incontro delle bande dell'Istria a Babici. La conferma della bontà dell'iniziativa è stata il protrarsi fino a oggi degli incontri delle bande che si tengono annualmente, a testimonianza dell'amore e dell'entusiasmo di tutte le formazioni d’ottoni e orchestre che vi partecipano.L’orchestra conta oggi una trentina di elementi. Da ottobre 2019 è guidata dal maestro Petar Matošević, che tiene anche il corso di musica per la decina di elementi più giovani con lo scopo di portare avanti la tradizione musicale.Anno importantissimo per l'orchestra di fiati è stato il 2013 durante il quale l'orchestra ha festeggiato il centesimo anno di attività: un traguardo molto importante nel Buiese e del quale l'orchestra va molto fiera.ENSEMBLE TERGESTEL'Ensemble Tergeste nasce nel 2021 e fa parte dell'associazione 'Capella Tergestina' di Trieste. Il direttore musicale è Petar Matošević. Il gruppo varia da formazioni da camera fino a diventare una grande orchestra secondo la necessità e l’occasione.Il primo progetto proposto dall’Ensemble Tergeste è l’opera da camera Histoire du Soldat composta da I. Stravinsky su libretto di C. Ramuz. La formazione da camera dell’Histoire è composta da giovani musicisti neodiplomati del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste con il massimo dei voti, collaboratori e/o facenti parte delle più grandi realtà del mondo musicale giovanile e non, italiano e estero (Orchestra dell’Accademia della Scala di Milano, Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Giovanile dell’Istria, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Verdi di Trieste). Il gruppo è nato per portare in giro la musica di Stravinsky, secondo anche l’idea iniziale del compositore ovvero di creare un’opera che fosse eseguibile con poche persone (7 strumenti, direttore, attore) in qualsiasi posto e spo- standosi velocemente, un vero e proprio spettacolo itinerante.L’ensemble ha eseguito l’opera di Stravinsky al festival di Asolo “Gioie Musicali”, presso il festival “Concerti estate 2021 al parco San Valentino” a Pordenone, presso la sala Tartini del conservatorio Tartini di Trieste e presso la “fondazione Walton” a Ischia presso i Giardini la Mortella nel teatro Greco. L’ensemble Tergeste è un grup- po internazionale, formato da musicisti di varie nazioni: Italia, Slovenia, Iraq e Croazia.