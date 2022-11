Bando per i nuovi direttori artisti della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Scadrà il 31 dicembre 2022 il mandato dei direttori artistici della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, maestro Marco Feruglio - Sovrintendente e Direttore artistico Musica e Danza - e professor Giuseppe Bevilacqua, Direttore artistico Prosa.

L’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno deciso pertanto, in considerazione di tale scadenza, di pubblicare un bando per il conferimento dei nuovi incarichi per le attività artistiche programmate dalla Fondazione stessa, che avranno durata di un anno e saranno rinnovabili fino a tre anni.

Il bando integrale sarà presto online e consultabile sul sito www.teatroudine.it, nella sezione Amministrazione trasparente.

In questi anni di proficua collaborazione, l’impegno profuso dai direttori Marco Feruglio e Giuseppe Bevilacqua ha portato alla realizzazione di Stagioni artistiche sempre di indiscusso prestigio, grazie alle quali il Teatro Nuovo Giovanni da Udine è stato ed è apprezzato anche oltre i confini nazionali.