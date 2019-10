Barba Fantasy Show a Zoppola

Dopo il successo e la soddisfazione, del pubblico e di Molino Rosenkranz, per l’Anteprima nel Castelli con lo spettacolo inedito “L’Ospite” dedicato ad un ipotetico soggiorno di Leonardo da Vinci nei castelli del Friuli, FILA A TEATRO prosegue con gli appuntamenti nei teatri di Maniago, Zoppola e Valvasone: un ricco e lungo percorso che condurrà adulti e ragazzi tra storie ed emozioni fino a febbraio 2020.



Si riparte quindi con un fantastico mix di giocolieria - illustrazioni - clown - equilibrismo in “BARBA FANTASY SHOW” in programma domenica 20 ottobre 2019, alle ore 16.00, nel Teatro Comunale di Zoppola. Di e con Edoardo Nardin, lo spettacolo apre la sezione ragazzi della rassegna anche se la sua formula lo rende adatto a tutti strabiliando i bambini e divertendo gli adulti.



Barba Fantasy Show è uno spettacolo che cresce ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa - a sua insaputa - il grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Cambia, muta e si trasforma a piacere, a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante personaggio che sta in scena. Un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea.



Sempre domenica 20 ottobre, dalle ore 14.00 alle 16.00, il Workshop “Le macchine di Leonardo” a cura di Roberto Pagura per costruire insieme una macchina leonardesca: l’ornitottero. Si lavorerà al Centro Pasquini di Zoppola (di fronte al teatro) fino ad un max di 15 persone. Meglio prenotarsi quindi!

Per coloro che parteciperanno sia al workshop che allo spettacolo € 10.00; solo workshop € 8.00.



Molino Rosenkranz mantiene la promessa e ricorda a coloro che nella passata edizione di Fila a Teatro hanno sottoscritto l’abbonamento per gli spettacoli ragazzi di Maniago, che quest’anno avranno la possibilità di recuperare gratuitamente lo spettacolo che venne annullato per motivi di salutae di una delle attrici: si trattava di “Biancaneve, la vera storia” e questo stesso lavoro, pluripremiato, potrà essere finalmente visto sabato 14 dicembre, alle ore 20.45, nel Teatro Verdi di Maniago.



La rassegna FILA A TEATRO, alla sua 5^ edizione, è organizzata da Molino Rosenkranz con il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione Friuli con la collaborazione dei Comuni di Fagagna, Maniago, Travesio, Zoppola e Valvasone Arzene dove si sono svolti e si svolgeranno gli spettacoli in programma.



Tutti gli appuntamenti di Fila a Teatro 2019 – 2020 su www.molinorosenkranz.it