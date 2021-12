Barbara Errico conquista i giudici di The Voice Senior

C'è anche una friulana tra i concorrenti di The Voice Senior, la trasmissione di Rai Uno condotta da Antonella Clerici. La voce che ha conquistato la giuria nelle audizioni 'alla cieca' è quella di Barbara Errico.

Professionista nota e molto amata nella nostra regione, Errico ha voluto rendere omaggio a Lelio Luttazzi eseguendo 'Canto (anche se sono stonato)'. La sua esibizione ha conquistato tutti i giudici - Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino - che si sono voltati e l'avrebbero voluta nel loro team, ma alla fine la friulana ha scelto di entrare nella squadra di D'Alessio.

Per lei si profila un'altra esperienza importante, in una carriera già ricca di soddisfazioni come interprete, ma anche come vocal e mental coach. Tra i suoi studenti, infatti, c'è anche un nome del panorama internazionale come quello di Elisa.

La sua dedica è piaciuta molto anche a Rossana Luttazzi, che ha accompagnato Barbara sul palco, si è complimentata e ha ringraziato per aver ricordato Lelio.