Basiliche aperte ai concerti, ma solo per 90 persone

Si terrà regolarmente la stagione 2020 dei Concerti in Basilica ad Aquileia e Grado, organizzati dalla Socoba in collaborazione con il Polifonico di Ruda. La conferma dal direttore artistico della stagione, Pier Paolo Gratton, che promette appuntamenti in massima sicurezza, per non più di 90 persone, proposti anche via streaming in tutto il mondo: “Era importante non interrompere un festival tradizionale che si tiene regolarmente da oltre 30 anni e richiama turisti e spettatori nelle due basiliche”. La stagione, che ha come tema l’omaggio agli autori regionali di tutte le epoche, partirà il 31 luglio

con un ‘duello organistico’ tra Manuel Tomadin e Gerwin Hoekstra. Il 3 agosto sarà la volta dell’Orchestra d’archi ‘Arrigoni’ e del Polifonico. Il 9 agosto sarà presentato in prima assoluta il Trittico aquileiese di Daniele Zanettovich sulle sacre rappresentazioni medievali tratte dai codici custoditi nel Museo di Cividale con protagonista la Cappella Altoliventina, mentre il 25 sarà protagonista il Coro ‘Sant’Antonio Abate’ di Cordenons. Altri quattro appuntamenti a settembre con i cori Artemia e Aurora, gli Archi del Fvg e del Veneto, la Stagione armonica di Padova e l’omaggio conclusivo a Jacopo e Giovanni Battista Tomadini.