Battesimo reggae e dub per Festintenda 2021

Un mese abbondante di idee, suoni e visioni. È quanto propone la 37esima edizione di Festintenda, la storica rassegna organizzata dal circolo culturale Il Cantiere di Mortegliano, che dopo lo stop forzato dello scorso anno causa pandemia, ritorna nell'area ex demaniale di via Ferraria a Chiasiellis con un cartellone di eventi e concerti in linea con la sua tradizione. L'edizione 2021 della manifestazione, che da ormai vent'anni si svolge in quello spazio che proprio per questo è ormai riconosciuto come Area Festintenda, dopo l'antipasto politico-culturale dello scorso 4 settembre, caratterizzato dal dibattito aperto su identità e autogoverno del Friuli. promosso dlle associazioni Lidrîs Furlanis, Resistence Furlane e Hermes di Colorêt, entra nel vivo del suo programma all'insegna di musica, cinema e socialità.



Si ricomincia sabato 18 settembre con un evento speciale che è anche una festa di compleanno. A partire dalle 18 il tendone gialloblù di Chiasiellis si riempirà di ritmi in levare, di suoni dilatati e di vibrazioni di matrice giamaicana e si trasformerà nuovamente in Dub Arena per celebrare i primi quindici anni di attività del Warrior Charge Soundsystem, collettivo friulano che dal 2006 produce, fonde e diffonde ovunque possibile sonorità e vibes da ballare e sin dagli esordi è di casa a Festintenda. Per l'occasione i festeggiati si alterneranno alla consolle con il conterraneo Mr. Woodwicker, con i trevigiani Sattamassagana e con i triestini Steppers Tribe. Tra i protagonisti della lunga session anche Mc D-Wibe.



Il successivo sabato 25 settembre si passa dal dub al rock, variamente ruvido e ruspante, tra djset e band che suonano dal vivo. Dalle 18 si alterneranno sul palco Dj Seba, Barison Square, Nachos Party, Volvodrivers, Dissociative TV. Chiusura affidata a Eva Poles, la cantante pordenonese, voce di Prozac+ e Rezophonic, a Chiasiellis si presenterà in versione dj.Quella di sabato 2 ottobre sarà una serata all'insegna del reggae. Dalle 18 suoneranno The Groovement Project, The Admirals e i Roots Family, da trent'anni sulla scena. Anche in questo caso gran finale col dj set: danze garantite con le selezioni di Steve Giant & Papaluka.Domenica 10 ottobre Festintenda si trasferisce da Chiasiellis a Mortegliano, nella Palestra comunale di via Leonardo Da Vinci 5, con la 34esima edizione della Fiera del disco usato e da collezione. La Fiera del disco, come di consueto, si sviluppa lungo tutta la giornata, dalle 9 alle 20, con un nutrito numero di espositori pronti ad accogliere appassionati del vinile e famelici intenditori di buona musica.Festintenda 2021 si chiude sabato 16 ottobre. A Chiasiellis, con inizio alle 20.30, sarà proiettato il film di Stefano Giacomuzzi “Pozzis Samarcanda”. L'avvincente pellicola che racconta il viaggio del “Cocco” – Alfeo Carnelutti – dal Friuli all’Uzbekistan in sella ad una Harley Davidson del 1939 sarà presentata proprio dal regista e dal suo protagonista.Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e l'intero programma sarà realizzato in massima sicurezza. Per partecipare a Festintenda è pertanto necessario disporre del Green Pass ed è consigliabile prenotarsi per ogni appuntamento, seguendo le indicazioni presenti sulla pagina Facebook de Il Cantiere: https://www.facebook.com/Festintenda.