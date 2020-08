Beethoven narrato con musica e voce: prosegue Orchestra in Miniatura

La suggestiva e bucolica “Pastorale” di Ludwig van Beethoven è la protagonista di ben due concerti “Orchestra in Miniatura”, la rassegna musicale dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani realizzata in collaborazione con i Comuni di Udine e Gemona del Friuli, e il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Il concerto di debutto è interamente dedicato alla Sinfonia n.6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per sestetto d’archi - un'orchestra in miniatura - e accompagnata dalla voce del giovanissimo attore e doppiatore friulano Riccardo Ricobello su testi originali di Francesco Anese e Alessandro Ricobello. Già sold out la data di giovedì 13 agosto presso la Fontana di Silans, a Borgo di Godo, Gemona del Friuli, mentre ancora pochi posti disponibili per la data di venerdì 14 agosto alle ore 21 presso l’area verde Paolo De Rocco del Quartieri di San Domenico, a Udine.

Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria scrivendo a filarmonicifriulani@gmail.com oppure compilando il modulo sul sito www.filarmonicifriulani.com.



Riccardo Ricobello nasce il 24 maggio 1995 a S. Daniele del Friuli e vive a Udine fino al conseguimento del diploma di maturità classica, per poi trasferirsi a Roma, dopo essere stato ammesso al corso di recitazione presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, diplomandosi nell'ottobre 2017 con "Studio sulle Baccanti" per la regia di Emma Dante. Sempre nel 2017, inizia a lavorare come narratore per Audible e nel campo del doppiaggio: tra le altre cose, è la voce italiana della saga letteraria fantascientifica "The Expanse".Musica e cultura dei giovani e per i giovani. Con questo spirito nasce, nel 2015, l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico esempio della Regione Friuli Venezia Giulia di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 30. L'orchestra coinvolge più di 120 musicisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, tutti strumentisti originari della Regione e studenti delle scuole musicali del Friuli Venezia Giulia, nonché delle più prestigiose accademie italiane ed estere. L'Orchestra vanta una fitta attività concertistica su tutto il territorio regionale e si è esibita su palchi prestigiosi come quelli del Castello di Udine, Villa Manin, Teatro Nuovo Giovanni da Udine. È stata la prima "Orchestra in Residenza" al Teatro Palamostre di Udine in partnership con il CSS Teatro stabile di innovazione FVG e ha promosso, nel 2019/2020, la prima stagione sinfonica diffusa dal titolo "Metamorphosis".