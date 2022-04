Bella ciao, storia di una canzone simbolo

Fino a mercoledì 13 aprile, al Cinema Sociale di Gemona, sarà proiettato il film 'Bella ciao - Per la libertà', documentario della regista bolognese Giulia Giapponesi distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Venerdì 22 aprile il film sarà trasmesso su Rai 3.



Qual è la storia che si cela dietro questa canzone che da inno dei partigiani è divenuta simbolo di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo. Cantata negli anni da artisti internazionali è, addirittura, divenuta la colonna sonora della serie tv 'La casa di carta'. E dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, Bella ciao è stata intonata anche dalla cantante folk ucraina Khrystyna Soloviy che ne ha riadattato il testo.