Ben 27 stagioni teatrali per il 50° anno di attività dell'Ert

Ben 27 cartelloni teatrali, quattro in più rispetto allo scorso anno, con oltre 70 spettacoli di prosa: sono i primi numeri della stagione 2019/2020 dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, presentati nella sede udinese della Regione Fvg dal presidente Sergio Cuzzi e da direttore Renato Manzoni. Per celebrare i 50 anni dalla Fondazione, l’Ert ha accolto nella “famiglia” quattro nuove piazze: il Teatro Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra, il Comunale di Polcenigo, il Miotto di Spilimbergo e l’Auditorium Comunale di Talmassons. In tutto fanno 179 giornate recitative, 13 in più rispetto alla stagione andata in archivio; 14 gli spettacoli prodotti in regione presenti in cartellone per un totale di 34 repliche, a cui si aggiungono 11 concerti made in FVG per 17 serate. La danza sarà in circuito con 8 spettacoli per 12 repliche totali; il cartellone musicale verrà completato dalle collaborazioni con rassegne e istituzioni del territorio.

Tantissimi i nomi noti al grande pubblico che andranno a calcare i palcoscenici Ert. Tra questi, la prima volta nel circuito di Vittorio Sgarbi, ospite con due lezioni-spettacolo su Raffaello e Leonardo; il ritorno dopo diverse stagioni di Gioele Dix con un nuovo monologo, Vorrei essere figlio di un uomo felice; la presenza di un doppio Marco Paolini, in scena con Filo Filò e Nel tempo degli Dei; la mini-tournée di Riccardo Rossi con W le donne!; il ritorno di Massimo Lopez e Tullio Solenghi dopo due annate da tutto esaurito; l’atteso Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz; e Giovanni Vernia, cantante, imitatore e comico che con il suo Vernia o non Vernia: questo è il problema ha sbancato i botteghini vincendo anche il Premio del Pubblico 2018/2019.

Alcuni degli spettacoli che nelle stagioni precedenti hanno entusiasmato il pubblico ritornano per permettere ad altri teatri di applaudire i protagonisti della scena: La Bibbia riveduta e scorretta con gli Oblivion; Coast to coast di e con Rocco Papaleo; Ho perso il filo con Angela Finocchiaro e la commedia Casa di famiglia. Tra gli altri titoli, molti classici come La Locandiera con Amanda Sandrelli nel ruolo di Mirandolina; il Misantropo di Molière con Valeria Solarino; Pensaci, Giacomino! con Leo Gullotta; Morte di un commesso viaggiatore con Alessandro Haber e Uno sguardo dal ponte con Sebastiano Somma.

Grandi nomi e testi classici sono fondamentali nella programmazione Ert, ma il Teatro è anche fatto di nuovi testi, nuovi attori. Il circuito da sempre, è attento anche alla nuova drammaturgia e agli attori emergenti, a innovazione e sperimentazione. Tra le proposte della nuova stagione, quella di Stivalaccio Teatro, compagnia che ha rinnovato il teatro popolare e l’italianissima Commedia dell’Arte, due spettacoli dal Fringe Festival di Torino, uno dal “laboratorio di idee” Next dell’AGIS Lombardia, oltre a un ‘amico del Circuito come Mario Perrotta.

Anche quest’anno la programmazione del Circuito prevede numerosi appuntamenti con la risata: Paolo Hendel, Debora Villa, i Papu con il nuovo spettacolo A che punto è la rotta?... Tra le esclusive, i nuovi spettacoli di Dario Ballantini, Alessandro Bevenuti e Stefano Fresi, Simone Cristicchi, Elena Bucci e Marco Sgrosso. Per quanto riguarda invece la selezione del meglio delle produzioni regionali, anche quest’anno tutte le principali compagnie saranno presenti con i loro lavori, accanto a nomi come Simona Cavallari, Franco Branciaroli. Maddalena e Giovanni Crippa, Milena Vukotic e Maximilian Nisi, Pino Quartullo ed Enzo Iacchetti…

In attesa delle determinazioni in merito alla nuova orchestra regionale - la precedente è stata partner privilegiato dell’Ert per cinque anni -, non mancheranno appuntamenti musicali di rilievo nei cartelloni: la rilettura di Atom Heart Mother dei Pink Floyd fatta dall’Accademia Musicale Naonis, quella de La buona novella di Fabrizio De André a cura del Coro Polifonico di Sant’Antonio Abate di Cordenons, il progetto Leonardo tal Friûl, con i Trigeminus e la cantante slovena Tinkara Kovač. Continueranno anche le collaborazioni con gli Amici della Musica di Udine, l’Orchestra San Marco di Pordenone, il Festival itinerante Nei suoni dei luoghi; la Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni, la Fazioli Concert Hall, San Vito Jazz, Carniarmonie e Note in Castello, portando il dato totale a più di 40 i concerti. Infine, saranno più di 20 gli spettacoli di danza, realizzato in collaborazione con Artisti Associati e presentati dal direttore Walter Mramor: tra questi, Odyssey Ballet, Caruso: Passione 2.0., gli spettacoli a doppio titolo La sagra della primavera/Bolero e Carmen/Bolero, Night Garden, Indaco, oltre alle proposte del Teatro Stabile Sloveno, del Balletto di Roma, del Russian Classical Ballet e dal californiano Bodytraffic.