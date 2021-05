Ben Harper in concerto a Palmanova

La splendida Città di Palmanova, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, si conferma anche nell’estate 2021 quale centro di prim’ordine per i grandi eventi musicali. Viene infatti annunciato oggi il primo grande nome della terza edizione della rassegna “Estate di Stelle”, contenitore che accenderà di luci e suoni l’estate nella splendida Piazza Grande della città stellata. A salire sul palco, giovedì 15 luglio alle 21.30 sarà Ben Harper, cantautore e chitarrista statunitense, fra i performer più amati al mondo. Vincitore di tre Grammy Award, l’artista ha conquistato il pubblico internazionale a suon di tour esauriti in tutto il pianeta, in trent’anni di strepitosa carriera. A Palmanova presenterà lo spettacolo acustico dal titolo “A Solo Evening with Ben Harper”.



I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova, PromoTurismoFVG e Pordenone Blues Festival, saranno in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone, a partire dalle 12.00 di sabato 15 maggio. I concerti della rassegna “Estate di Stelle” saranno organizzati nel pieno rispetto delle attuali normative per il contenimento della diffusione del Covid-19. Tutte le info su www.azalea.it.



“Un artista dalla fama mondiale per Palmanova, un grande nome di cui andiamo orgogliosi – ha commentato il Sindaco di Palmanova Francesco Martines – Avere Ben Harper in Piazza Grande significa portare il nome della città stellata a livello internazionale e far conoscere la nostra bellissima città, patrimonio UNESCO, fino oltreoceano ”.Nato il 28 ottobre 1969 in California da padre di discendenza afroamericana e Cherokee e madre ebrea, Ben Harper si avvicina alla musica molto presto, specializzandosi nell’uso di una chitarra slide. Strumento molto popolare negli anni ’30, la Weissenborn gli permette di riflettere al meglio le sonorità blues, che lo fanno apparire sin da subito come un emulo del grande Robert Johnson. La sua passione per la musica moderna è invece incarnata da nomi come Jimi Hendrix e Bob Marley, con la straordinaria capacità di apportare intensità ed energia alla sua proposta musicale e al suo stile, davvero unico e inconfondibile.Ben Harper debutta nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World (Virgin Records) e da allora colleziona un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto e una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Rolling Stone ha definito le sue canzoni come “gioielli unici e teneri del rock’n’roll” mentre Billboard, a proposito della sua musica, ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino, oltre a tre Grammy Award, ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. Ben Harper ha all’attivo ben 19 dischi, fra album in studio (15), live (4) e raccolte (1). La sua ultima uscita discografica è Winter is for Lovers (Hellcat Records), il suo primo album strumentale uscito lo scorso ottobre. Il 15 luglio a Palmanova l’artista proporrà uno show acustico di grande intensità, nel quale interpreterà tutti i suoi maggiori successi, canzoni che gli hanno permesso di vendere milioni di dischi in carriera, tra cui “With My Own Two Hands”, “Diamonds On The Inside”, “Excuse me Mr.”, “Walk Away”, “Another Lonely Day” fra le tante.