Ben Harper, rinviato il tour europeo: il concerto di Palmanova slitta al 2022

Il tour europeo del cantautore americano Ben Harper è stato annullato. I concerti in programma il 15 luglio a Palmanova e il 16 luglio a Perugia, pertanto, non si svolgeranno. La decisione di annullare la tournée “A Solo Evening with Ben Harper” non riguarda in nessun modo gli organizzatori delle date italiane, ma arriva direttamente dall’artista e dal suo entourage, che hanno diffuso la seguente comunicazione destinata ai fan europei:



“A causa degli attuali problemi riguardanti salute e sicurezza dovuti alla pandemia in corso, abbiamo preso la decisione impegnativa ma necessaria di annullare il nostro tour europeo previsto per quest’estate 2021. Torneremo in tour alla prima e più sicura opportunità. Ai nostri fan in Europa vanno il nostro amore e la nostra riconoscenza”. – Ben Harper



Zenit srl comunica che la data di Palmanova del 15 luglio sarà recuperata nell’estate 2022, tutti i dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane. I biglietti già acquistati rimangono validi per il concerto riprogrammato. Per tutti gli aggiornamenti in merito, visitare il sito www.azalea.it o i profili Facebook Azalea.it e Instagram Azalea_live.