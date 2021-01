Benedetto Parisi e Mauro Buttiglione, lettura-concerto 'Due vite'

Da mercoledì 20 gennaio un nuovo titolo va ad arricchire AdessoCinema, la piattaforma di streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film: stiamo parlando di DUE VITE, lettura-concerto di e con Benedetto Parisi e Mauro Buttiglione.

Mercoledì 20 gennaio alle ore 20.30 i due autori saranno ospiti in diretta streaming sulla pagina Facebook del Visionario e della Tucker Film e dialogheranno con Giulia Cane (Visionario/Mediateca Mario Quargnolo).

Rappresentato il 1° marzo 2020 al teatro Arciliuto di Roma, DUE VITE vede i due autori e interpreti raccontare i fatti salienti delle loro rispettive vite per poi dedicarsi a narrare un periodo “favoloso”: quello che li ha visti condividere l’esperienza delle comuni nella Roma degli anni ’70 con i tanti incontri e le speranze di costruire un mondo nuovo. Il viaggio di due amici che vivono una quotidianità fatta di ideali e valori condivisi, due amici che credono nelle stesse cose e le costruiscono, con il desiderio di lasciare un’impronta. Un viaggio che continua anche nel presente, nonostante il tempo trascorso, perché come dicono i due autori “l’importante non è la meta, ma lo stesso viaggiare.”

Lo spettacolo intreccia le voci che narrano, le immagini in movimento realizzate appositamente oppure tratte da opere importanti per gli autori, e la musica che sottolinea i passaggi di maggiore intensità.

DUE VITE sarà disponibile on demand al prezzo di €3. Di Benedetto Parisi ricordiamo anche l’altro titolo disponibile online, il bellissimo e toccante documentario THE TIME OF HER LIFE. Il catalogo completo di AdessoCinema è disponibile su: www.adessocinema.it.