Beneficenza per la Cri di Gorizia

Federspev per la Croce rossa: domenica 15 dicembre alle 20.30 alle scuderie di Palazzo Coronini in viale 20 settembre a Gorizia sarà rappresentato uno spettacolo di beneficenza a favore del comitato locale della Cri di Gorizia. Si tratta della rappresentazione di “Leonardo il turco e il lago”, teatro a leggio di Alessandro Rocco con Giorgio Amodeo, Tullio Svettini e Addis Brizzi, con musiche rinascimentali eseguite dall’orchestra dell’associazione Examina.

Si tratta della versione per teatro a leggio della vicenda di Leonardo a Gradisca, sviluppata in forma di dialogo (im)probabile tra Leonardo e il comandante militare della piazzaforte di Gradisca all’epoca (siamo nel marzo del 1500) delle scorrerie dei Turchi in Friuli durante la guerra per il Ducato di Milano. L'evento si svolge in collaborazione con la Biblioteca statale Isontina di Gorizia e con la società Dante Alighieri, comitato di Gorizia.