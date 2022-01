Benvenuti a The Mountain! al Palamostre

Per la stagione Teatro Contatto, a Udine, il 14 e 15 gennaio, alle 21, al teatro Palamostre andrà in scena lo spettacolo 'Benvenuti a The Mountain!'.

Il nuovo spettacolo multimediale dell’esplosiva compagnia catalana Agrupación Señor Serrano inaugura Teatro Contatto 40, in un’esplorazione senza mappa sul mito della verità.



In The Mountain, coproduzione internazionale CSS, convergono la prima spedizione sull’Everest, Orson Welles con il suo programma radiofonico The War of the Worlds, giocatori di badminton che giocano a baseball, un sito web di fake news, un drone che scruta il pubblico, molta neve, schermi mobili, immagini frammentate e Vladimir Putin.