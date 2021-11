Bepop al Kulturni Dom

Martedì 7 dicembre, con inizio alle 20, presso il Kulturni dom di Gorizia, si terrà nell’ambito dei festeggiamenti del 40° anno di attività, un evento musicale d’eccezione, e cioè il concerto del noto gruppo sloveno Bepop, composto dall’eccezionale trio al femminile: Tinkara Fortuna, Alenka Husić e Ana Praznik.



I posti sono limitati. La prevendita è in corso presso la biglietteria del Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20 – tel. 0481 33288 o su mail info@kulturnidom.it.



Il concerto è promosso dal Kulturni dom di Gorizia (nell’ambito del 40° anniversario d’attività), dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border 2021”), , dal Kulturni dom di Nova Gorica (Slo), della Glasbena matica e dalla Sede Rai – Programmi sloveni di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.



I promotori si raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive.