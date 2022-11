Bertolino porta in scena il suo Instant Theatre a Colugna e Talmassons

Da qualche anno Enrico Bertolino si cimenta in una formula teatrale innovativa, l’Instant Theatre, uno show, con musica dal vivo, in cui narrazione, attualità, storia, cronaca, politica, satira e comicità si fondono per creare qualcosa di unico ogni sera. La tourneé 2022/2023 di Instant Theatre fa tappa per due date nel Circuito ERT. Enrico Bertolino, accompagnato dai musicisti Roberto Antonio Dibitonto e Tiziano Cannas Aghedu, sarà mercoledì 23 novembre al Teatro Luigi Bon di Colugna, per la stagione teatrale realizzata da ERT e Fondazione Bon, e giovedì 24 novembre all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45. Instant Theatre tornerà in Friuli Venezia Giulia per un’ulteriore replica il prossimo 19 febbraio a Polcenigo.

La formula, quindi, non è quella del monologo tradizionale, ma del confronto diretto dell’attore col pubblico in un dialogo costantemente aggiornato sui temi di più scottante attualità. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, una sorta di “tutorial” col sorriso sulle labbra.

Artista poliedrico e versatile, Enrico Bertolino affianca inizialmente la sua attività nel settore bancario alla passione per la comicità. Nel 1997 approda sul piccolo schermo partecipando a trasmissioni quali Mai dire gol e Quelli che il calcio. Alterna le presenze televisive e cinematografiche agli spettacoli teatrali dei quali cura direttamente i testi e le messe in scena. Tra i titoli più apprezzati D’altra parte è così, Il diluvio fa bene ai gerani, Voti a perdere e In medio stat virus. Protagonista della sit-com di Raidue Piloti, è parte del cast fisso di Zelig in numerose edizioni, conduce su Raitre Glob – l’Osceno del villaggio e Glob Spread, pubblica per Mondadori e Sperling&Kupfer.

Maggiori informazioni e prevendite contattando la Fondazione Luigi Bon (0432 543049 - info@fondazionebon.com) e l’Auditorium di Talmassons (338 4942401, anche via WhatsApp - biblioteca@comune.talmassons.ud.it).