Big One European Pink Floyd Show in concerto a Palmanova

Le sonorità e le atmosfere dei mitici Pink Floyd rivivono in Piazza Grande a Palmanova, città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, pronta a ospitare un nuovo evento del calendario della rassegna Estate di Stelle. Protagonista sul palco, martedì 3 agosto, sarà dunque il progetto Big One European Pink Floyd Show, gruppo considerato fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 19.30. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio concerto previsto alle 21.30. Si ricorda che la biglietteria, così come l’unico varco di accesso allo spettacolo, sarà posizionata in Borgo Udine. Tutte le info su www.azalea.it.



Il gruppo musicale Big One nasce a Verona nel 2005. La band ha raggiunto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull'universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro spettacolo, “The European Pink Floyd Show” è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio. I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole come "la migliore Tribute Band Europea per lʼesecuzione della musica dei Pink Floyd", in particolare per le versioni live dei più celebri concerti della band inglese. La Band ha come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage e una struttura tecnica (audio, luci e video) molto qualificata, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l'immaginario dei Pink Floyd. Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese quali “The Dark Side of the Moon”, “Animals”, “Wish You Were Here”, fino alle produzioni più recenti come “The Endless River”.



Fra i prossimi appuntamenti con la rassegna Estate di Stelle ricordiamo gli spettacoli comici di Andrea Pucci (10 agosto) e Enrico Brignano (23 agosto) e i concerti di Sangiovanni (26 agosto), Fiorella Mannoia (27 agosto) e Aiello (28 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it