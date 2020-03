Biglietteria del Teatrone chiusa per l'emergenza Coronavirus

La situazione di emergenza sanitaria impone un’ulteriore riduzione delle attività del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. A far capo da oggi, 10 marzo 2020, anche la biglietteria di via Trento 4 e il temporary ticket store attivo presso la libreria Feltrinelli saranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.



Gli spettacoli programmati fino al 3 aprile 2020 incluso sono sospesi. La Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine informa il gentile pubblico che saranno presto annunciate le variazioni alla programmazione e le eventuali modalità di rimborso dei titoli d’ingresso precedentemente acquistati, così come tutte le informazioni relative alla ripresa delle attività.



Si invita pertanto a consultare il sito del Teatro www.teatroudine.it e la pagina social www.facebook.com/teatroudine/ per tutti gli aggiornamenti.