Biomovies per UdinEstate

Giovedì 5 agosto, alle 21.00,il Museo Friulano di Storia Naturale organizza la proiezione gratuita di un film documentario 'I prati, un paradiso perduto?'

Un prato fiorito è un paradiso ricco di biodiversità, proprio fuori dalla nostra porta di casa. E' tuttavia un habitat che viene distrutto regolarmente, tanto da chiedersi come possa continuare ad esistere. Il film, ambientato in parchi e riserve di Austria e Germania, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di questo coloratissimo mondo: il prato è un mare di colori, luminoso e pieno di fascino, al pari della barriera corallina o della foresta pluviale tropicale.

Il film, di Jan Haft, prodotto dalla Nautilusfilm Gmbh (D) nel 2019, ha una durata di 44 minuti. Ha vinto il Premio “Regione Lombardia” per il miglior documentario sugli aspetti naturalistici, culturali, paesaggistici ed economici delle aree protette all’interno dell’Unione Europea al Sondrio Film Festival 2020.





Per informazioni:

Museo Friulano di Storia Naturale

T. 0432 1273211

Email: info.mfsn@comune.udine.it