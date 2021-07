Björkin the Juniper Tree a Cinemazero

Uno spazio per il cinema che sa sorprendere e incantare, un’arena per un pubblico che ama essere stupito. E' quella allestita da Cinemazero, a Pordenone, che martedì 13 luglio, alle 21.30, con ingresso gratuito, presenta la prima apparizione di Björk nel film Juniper Tree.



Il regista friulano Uolli presenterà alcuni dei suoi video "islandesi". In caso di pioggia la proiezione sarà spostata a Cinemazero, a Pordenone.