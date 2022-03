Blackrosax al Kulturni dom di Gorizia per la festa della donna

Martedì 8 marzo, alle 20.30 al Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), si terrà nell’ambito dell’“8 marzo – La festa della donna”, un inedito concerto “al femminile” con il gruppo isontino Blackrosax, composto da Margherita Crisetig (sax contralto e soprano), Francesca Hrast (percussioni), Silvia Migotto (sax tenore), Lorena Allegretto (sax baritono), Rossana Michelini (sax soprano e contralto) e Cristina Del Negro (voce).



“Blackrosax” è un progetto tutto al femminile nato da storie di donne e da donne che hanno storie diverse da raccontare. Parole urlate e sussurrate, fraseggi musicali che entrano in punta di piedi negli aspetti femminili narrati con suoni morbidi e incisivi, suoni che tratteggiano un mondo di chiaroscuri di cui ognuna di noi vorrebbe liberarsi.



Le Blackrosax reinterpretano in arrangiamenti originali brani della canzone italiana che parlano di donne: madri, figlie, amiche, amanti ma talvolta anche vittime. Il repertorio comprende brani di Fiorella Mannoia, Mina, Elisa, Carmen Consoli, Fabrizio De André, Lucio Dalla e Vasco Rossi, arrangiati per voce, quartetto di saxofoni, vibrafono e percussioni da Massimiliano Rocchetta, Emanuele Filippi, Gabriele Francioli, Alessandro Scolz e Federico Cumar.



Ingresso a offerta libera. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia - tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. I promotori raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Green pass rafforzato, distanziamento, mascherine protettive FFP2, ecc.La serata dedicata alle donne è promossa da Coop Alleanza 3.0 e dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con le associazioni “SOS Rosa”, “Close the Gap – Riduciamo le differenze” e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito dell’ Across the border ), con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia e dell’ Unione culturale economica slovena (Skgz) di Gorizia.