Blanc european festival, gran finale con il violinista Gilles Apap

Un gran finale all’insegna dell’emozione è stato pensato per il "Blanc european festival", ideato e curato dal violoncellista e compositore spilimberghese Riccardo Pes, che vede partner importanti, tra cui l’associazione Santa Maria di Lestans, Fondazione Friuli, Gea di Pordenone e Coldiretti: la chiusura è in programma alle 17.30 del 3 ottobre nella chiesa di San Nicolò a Castelnovo del Friuli, con lo speciale appuntamento “La biodiversità dei popoli”.



La serata vedrà il violinista Gilles Apap, musicista di fama mondiale, dialogare con Massimo Somaglino, uno dei più apprezzati attori italiani, assieme all'Orchestra d'archi Vendramelli (ai violini Gilles Apap, Vicenzino Bonato, Federico Zaltron e Monica Miozzo, alle viole Luca Volpato e Walter Barbiero e ai violoncelli Riccardo Pes e Gioele Gusberti). Fiabe dal mondo saranno accompagnate dalle musiche di Mendelssohn e dalla tradizione popolare. Un vero onore avere tra i protagonisti della serata Apap: violinista virtuosistico, è noto anche per le sue interpretazioni della musica tradizionale dall'Europa dell'Est all'America, come gypsy, irlandese, swing o bluegrass. Famosa è una cadenza che ha scritto per il concerto di Mozart in Sol maggiore. L’essere eclettico è il tratto distintivo della sua carriera. Protagonista di spicco anche Somaglino, attore, autore, regista teatrale e presidente del Teatri stabil furlan.



"La biodiversità non è soltanto un concetto strettamente legato alla natura, ma anche ai popoli – ha spiegato Pes -. Un elemento da difendere anche in questo senso, considerata pure la situazione attuale a livello mondiale. Biodiversità, quindi, non solamente in senso naturale, ma pure culturale. Nella serata di chiusura verranno lette da Somaglino tre fiabe, una irlandese, una ebraica e una friulana, intervallate dalle musiche di Apap. Quindi il gran finale con l’Orchestra d’archi Vendramelli, con musica scelta ad hoc perché si rifà al panorama fiabesco e fantastico». «Un finale all’insegna dell’emozione, per chiudere con un vero e proprio tripudio di sentimenti il festival – ha concluso Pes -. Una chiusa anche benaugurante, dopo il periodo buio del Covid, che vuole lanciare un messaggio all’insegna della gioia e della rinascita".L’evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite sms o Whatsapp al 347-3254999 oppure email a blanceuropeanfestival@gmail.com.La manifestazione si svolge nel rispetto delle correnti normative e linee-guida anti Covid-19.