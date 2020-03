Bob Sheppard trio per Jazz & Wine Trieste

L’8 marzo si festeggia al Berlam Coffee Tea & Cocktail dell’Hotel DoubleTree by Hilton Trieste con una colonna sonora d’eccezione, affidata al sax di Bob Sheppard. Uno dei luoghi più esclusivi e storici della città si trasforma in un vero e proprio jazz club per la rassegna che valorizza il connubio tra musica, vino e territorio.



Dopo il successo dei primi due concerti targati Jazz & Wine Trieste, la rassegna prosegue con il suo terzo appuntamento, pensato per salutare l’inverno e dare il benvenuto alla primavera sulle note dello strepitoso sassofonista newyorkese Bob Sheppard. Domenica 8 marzo alle 19.30 il raffinato Berlam Coffee Tea & Cocktail, parte del nuovo Hotel DoubleTree by Hilton gestito da HNH hospitality in Piazza della Repubblica a Trieste, si trasformerà in un esclusivo jazz club, per l’esibizione del Bob Sheppard Trio.



Come da formula Jazz & Wine Experience anche questo evento si svolgerà parallelamente a Trieste, Venezia e Bologna. “Quando Michela Parolin, ideatrice e organizzatrice di questa rassegna, ci ha proposto di ospitarla negli spazi di questo splendido palazzo abbiamo subito accettato con grande piacere”, racconta Giuseppe Pozzuoli, Food and Beverage Manager dell’Hotel DoubleTree by Hilton Trieste. “Il Berlam Coffee Tea & Cocktail è il luogo ideale per un’iniziativa di questo tipo, che mira a valorizzare il connubio tra musica live internazionale di alto profilo, eccellenze enologiche locali e ambienti storici e di charme”, evidenzia Pozzuoli, che alle spalle ha già una lunga esperienza nel campo dell’ospitalità, maturata al DoubleTree by Hilton Amsterdam e all’Hilton Molino Stucky di Venezia. La grande affluenza di pubblico finora registrata gli ha dato ragione, tanto che si sta già valutando se aggiungere un’ultima data primaverile alla rassegna jazz.



Nel frattempo sono ancora pochi i posti a disposizione per partecipare all’evento che avrà come protagonista il trio newyorkese del grande sassofonista Bob Sheppard, con Josh Ginsburg al contrabbasso e Anthony Pinciotti alla batteria. Bob Sheppard è uno tra i più richiesti sassofonisti della scena jazzistica internazionale e vanta collaborazioni di massimo livello, sia nell’ambiente jazz che pop. Per più di quattro decenni ha suonato come polistrumentista con giganti del jazz del calibro di Chick Corea, Freddie Hubbard, Mike Stern, Randy Brecker, Herbie Hancock, Kurt Elling, Diane Reeves, ma anche con star dei mondi pop, rock e R&B, tra cui Joni Mitchell, Steely Dan, James Taylor, Stevie Wonder, Queen Latifah, Elvis Costello, Natalie Cole, Randy Newman e molti altri.Il repertorio che proporrà comprende standard jazz della tradizione e brani originali, eseguiti in una perfetta comunicazione tra gli artisti e il pubblico, caratteristica preponderante dello stile del trio che verrà ulteriormente esaltata dalla dimensione intima del Berlam Coffee Tea & Cocktail. Il concerto sarà accompagnato, in perfetta filosofia JAZZ & WINE, dai vini della cantina Serafini e Vidotto di Nervesa della Battaglia (Tv), realtà produttiva di grande tradizione e prestigio. Sono vini che denotano passione e serio lavoro, entusiasmo, impegno e costanza: non è un caso che Serafini & Vidotto abbia dato vita al Rosso dell’Abazia, un vino che ha segnato la storia enologica d’Italia. Si potrà degustare insieme a Phigaia, Incrocio Manzoni e Recantina. Al termine del concerto gli ospiti potranno inoltre cenare al Novecento Restaurant Trieste dell’Hotel con uno speciale “Menù Jazz & Wine” e uno sconto del 20% sul menù à la carte.Per informazioni è possibile consultare il sito www.jazzandwineexperience.it o la pagina FB Jazz & Wine Experience.