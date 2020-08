Bob Sinclair in Baia di Sistina, controlli anti assembramento garantiti

Il dj set di Bob Sinclair, il re della Dance Floor, era atteso da tempo in Fvg. Prima le indiscrezioni e il dj set fissato a fine luglio, al Cantera di Sistiana, poi la cancellazione della data per le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, infine la conferma: Sinclair arriverà in Baia, venerdì 14 agosto. Un evento che attirerà in Baia di Sistiana molte persone anche da fuori regione e ha destato qualche preoccupazione tra i residenti allarmati dal rischio assembramenti.

Il Governo attraverso il ministro della Salute Roberto Speranza proprio ieri, a margine dell'incontro straordinario con le Regioni, ha annunciato l'arrivo di una stretta sulle discoteche e sui locali a Ferragosto per evitare assembramenti e contenere la curva dei contagi, purtroppo in risalita negli ultimi giorni.

L'evento, però, sarà strettamente monitorato, garantisce la Questura di Trieste. Il Commissariato di Polizia di Duino Aurisina, in collaborazione con i Carabinieri, garantirà i controlli così come gli organizzatori che ovviamente hanno tutto l'interesse per la buona riuscita dell'evento, senza tracurare l'aspetto sicurezza.