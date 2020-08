Bob Sinclar in Baia di Sistina, controlli anti assembramento garantiti

Il dj set di Bob Sinclar, il re della Dance Floor, era atteso da tempo in Fvg. Prima le indiscrezioni e il dj set fissato a fine luglio, al Cantera di Sistiana, poi la cancellazione della data per le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, infine la conferma: Sinclar arriverà in Baia, venerdì 14 agosto. Un evento che attirerà in Baia di Sistiana molte persone anche da fuori regione e ha destato qualche preoccupazione tra i residenti allarmati dal rischio assembramenti.

Forse, a dare il colpo finale, sono state anche alcune dichiarazioni del noto dj che in un'intervista a La Repubblica ha affermato di non 'credere' nel distanziamento sociale. O meglio, di considerarlo antitetico allo stare assieme, ballando, come avviene durante i suoi show.

"Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici - si chiede il dj -? La regola è 'goditi l’attimo". A onor del vero, anche Sinclar ha vissuto il lockdown, in Francia dove vive, e ha più volte sottolineato che "l mondo in cui lavoro ha bisogno di ripartire e perché la gente ha bisogno di stare di nuovo insieme". Meglio a debita distanza, diciamo noi, perchè tutto sommato non si tratta di ballare lenti!

Bob Sinclar, insomma, dove si esibisce lascia il segno, tanto che il Codacons, dopo l'esibizione del 30 luglio a Gallipoli, ha presentato un esposto alla procura di Lecce. Troppi giovani accalcati uno sull'altro e sprovvisti di mascherina secondo il Codacons.

Il Governo, nel frattempo, attraverso il ministro della Salute Roberto Speranza proprio ieri, a margine dell'incontro straordinario con le Regioni, ha annunciato l'arrivo di una stretta sulle discoteche e sui locali a Ferragosto per evitare assembramenti e contenere la curva dei contagi, purtroppo in risalita negli ultimi giorni.

L'evento di domani sera, però, sarà strettamente monitorato, garantisce la Questura di Trieste. Il Commissariato di Polizia di Duino Aurisina, in collaborazione con i Carabinieri, garantirà i controlli così come gli organizzatori che ovviamente hanno tutto l'interesse per la buona riuscita dell'evento, senza tracurare l'aspetto sicurezza.