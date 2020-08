Bob Sinclar, procedure di sicurezza per il dj set più atteso dell'estate

In vista della serata che venerdì 14 agosto vedrà protagonista al Cantera Social Club in Baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste) il famoso disc jockey e produttore discografico Bob Sinclar, la società SRS - Servizio Ricreativo Sistiana rende note le procedure di sicurezza, definite in base alla linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni per l’esercizio dell’attività di discoteca, integrate da specifiche previsioni operative stabilite proprio in previsione di un significativo afflusso di pubblico.



L’obiettivo - si legge in una nota di SRS - è contenere il più possibile fenomeni di assembramento garantendo in maniera assoluta la possibilità di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro a tutti gli avventori e qualora ciò non fosse possibile, imporre (nei limiti consentiti) l’uso delle mascherine, anche vietando l’accesso a determinate zone del locale.



Misure di sicurezza

Venti gli addetti al controllo previsti, formati secondo le attuali normative, con il compito di prevenire fenomeni violenti, rilevare la temperatura all’ingresso, disciplinare ingressi e uscite, controllare documenti, consegnare le mascherine, monitorare le zone d’accesso ai banchi bar, verificare distanziamento interpersonale e uso di mascherine ove necessarie. Una vera e propria squadra di addetti al controllo, coordinata dal responsabile dell’azienda fornitrice del servizio di sicurezza, che sarà dislocata sia in posizione “fissa” che in assetto “itinerante”, a seconda delle esigenze.Onde ridurre il rischio di assembramenti in entrata, SRS ha predisposto, dedicati a tre tipologie di utenti, in base alle modalità di acquisto del biglietto di ingresso (prenotati ai tavoli, biglietti acquistati in prevendita, biglietti da acquistare “in porta”). Parte del personale dedicato al controllo monitorerà le eventuali code, distanziando qualora necessario i fruitori e “imponendo” (sempre nel limite consentito) l’uso della mascherina sotto il metro di distanza. Il flusso di ingresso, inoltre, verrà gestito per gruppi di persone si da risultare controllabile e ordinato.Per accedere al locale verrà richiesto di esibire e all’occorrenza indossare la mascherina che, qualora un cliente ne fosse sprovvisto, sarà fornita gratuitamente da SRS che ha provveduto ad acquistare, nella speranza che “il brand” inviti all’utilizzo in maniera più costante. Prima di accedere al locale, a ogni avventore verrà rilevata la temperatura.Per quanto riguarda il, che avviene, si prevede comunque la chiusura delle diverse aree e della musica in orari distanziati di qualche minuto, in modo da evitare l’effetto “esodo”.Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, ormai inviso, soprattutto all’aperto, dalla stragrande maggioranza della popolazione, sarà sempre richiesto in caso di mancato rispetto della distanza di 1 metro. Per procedura,. Fermo restando il contesto festoso e di convivialità che per sua natura rappresenta la discoteca, il personale addetto al controllo inviterà “de visu” all’uso della mascherina ogniqualvolta sarà ritenuto necessario.Sarà possibile decidere esattamente il numero massimo di persone da far accedere alla serata, nel rispetto della capienza assentita e della riduzione della stessa in base al piano operativo e al protocollo anti Covid già da tempo predisposto. Le tre distinte aree del locale sono dotate di un proprio banco bar, di un’autonoma pista da ballo dotata di maxi schermo dove verrà trasmessa l’esibizione dell’artista, con l’obiettivo di limitare il desiderio di accedere alla pista nella cui consolle si esibirà Bob Sinclar. Nei totali 1600 mq di superficie fruibile si prevedono al massimo 1800 persone, suddivise nelle tre aree.A queste procedure di sicurezza si somma l’ordinaria applicazione delle linee guida e del protocollo anti Covid, sia per quanto concerne il materiale igienizzante a disposizione del pubblico, sia per le procedure di santificazione, l’impiego di info grafica con le misure di prevenzione, e l’uso delle mascherine per il personale di servizio.Onde consentire un accesso diluito nel tempo,. L’afflusso più consistente si avrà a partire dalla mezzanotte in poi; Bob Sinclar si esibirà a partire dalle ore 1.30 e terminerà la propria esibizione alle 3.30.