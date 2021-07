Boltro-Giachino, due fuoriclasse per uno strepitoso avvio di fuoriprogramma

Un incontro straordinario caratterizzato da una carica espressiva di altissimo livello alternata a momenti di profonda intensità artistica in un repertorio che si muove liberamente tra composizioni originali e standard jazz. Sono gli ingredienti del primo concerto di Fuoriprogramma, i mercoledì musicali del Comune di Tavagnacco, organizzati dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con Simularte e la consulenza artistica di Federico Mansutti che partono mercoledì 7 luglio alle 21 al Parco festeggiamenti di via Tolmezzo a Tavagnacco.



Ospiti del primo dei quattro appuntamenti in programma saranno Flavio Boltro tromba di riferimento del jazz europeo insieme con Fabio Giachino, tra i più virtuosi giovani pianisti italiani.

Saranno loro, infatti, a dare vita a “Things to say”, il nuovo lavoro discografico prodotto da Cam Jazz che uscirà proprio quest'anno. I due artisti hanno condiviso insieme numerose esperienze musicali giungendo a una intimità artistica che trova la sua massima espressività in questo lavoro in cui le cose da dire sono molte, ma sono soprattutto intense e uniche.



Oltre alle illustri collaborazioni internazionali tra cui spiccano i nomi di Michel Petrucciani, Freddie Hubbard, Marcus Miller, Cedar Walton, Danilo Rea, Gino Paoli e molti altri, Flavio Boltro è stato citato da Winton Marsalis sul "Down Beat”, la prestigiosa rivista statunitense dedicata alla musica jazz, tra i dieci trombettisti migliori al mondo.Fabio Giachino, tra le figure più interessanti della nuova generazione di pianisti italiani, si è aggiudicato numerosi premi internazionali e ha collaborato con artisti del calibro di Randy Brecker, Dave Liebman, Gavino Murgia, Javier Girotto.Tutti i concerti sono a ingresso libero ed è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com o al numero 0432 543049 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00).Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Fondazione Luigi Bon, biglietteria@fondazionebon.com.