Bombshell, la voce delle scandalo al cinema sotto le stelle

Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne (magistrali le protagoniste Charlize Theron, Nicole Kidmane e Margot Robbie) che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato. Un dramma serrato, coraggioso e ironico, sul valore della donna nella società americana. Sabato 1 agosto ore 21.15 al giardino Loris Fortuna proiezione di 'Bombshell - La voce dello scandalo' di Jay Roach.



Nel 2016, durante un dibattito con Trump, Megyn Kelly di Fox News, rete della destra conservatrice, incalza il futuro Presidente a proposito della sua misoginia, e per questo viene attaccata dagli ascoltatori e dal presidente del network, Roger Ailes. Nello stesso periodo, la sentatrice Gretchen Carlson viene licenziata da Ailes a cui farà causa per molestie. La giovane giornalista Kayla Pospisil che, per coronare il sogno di fare carriera a Fox News, aveva accettato le avances di Ailey trova il coraggio di lasciare il suo posto.