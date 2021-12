Boomerang, gli illusionisti della danza a San Vito e a Sacile

Una delle più apprezzate compagnie di danza italiane, la RBR Dance Company di Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, sarà ospite in Friuli Venezia Giulia per due date del nuovo spettacolo. Boomerang gli Illusionisti della danza, presentato dal Circuito ERT in collaborazione con gli Artisti Associati, sarà giovedì 16 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento per poi spostarsi venerdì 17 dicembre alle ore 21 al Teatro Zancanaro di Sacile.



Boomerang gli illusionisti della danza è l’ultima produzione della compagnia e segue Indaco, spettacolo apprezzato dal pubblico regionale nelle scorse stagioni. Supportato da scelte registiche altamente ipnotiche, l’uso magistrale di luci e da musiche evocative, Boomerang porta lo spettatore in un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi. Il primo quadro rappresenta il progressivo ritirarsi delle nevi perenni, il secondo è ambientato nel caos delle metropoli contemporanee, tra la quotidianità automatizzata dell’essere umano, omologata e sovrastata dalla tecnologia, mentre l’ultima tappa del viaggio giungerà alle profondità degli abissi. Boomerang attraverso lo stupore creato dai giochi di luce e dall’abilità tecnica dei danzatori vuole far riflettere sullo stato in cui versa il nostro pianeta e si prefigge di ridestare nel pubblico una più marcata coscienza ecologista.



Dopo un’intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, anima e cuore della Compagnia, fondano nel 1999 la RBR Dance Company illusionistheatre, dal nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn, dove i due risiedevano, a Manhattan. A meno di un anno dalla fondazione, nel 2000, la RBR s’impone all’attenzione del grande pubblico e della critica con la coreografia Bicycle 2000/2001, ideata per i Campionati Mondiali di Ciclismo a Verona e che fa ottenere a Fagioli e Ledri l’importante Premio Positano Danza Leonida Massine. Consequenziali e immediatamente successivi sono il riconoscimento ministeriale MiBACT (attivo fino al 2014) e il debutto ufficiale a Roma con lo spettacolo “RBR Show”.Da allora i successi su scala nazionale e internazionale sono stati molteplici, dalle coreografie per la televisione agli spettacoli teatrali.Maggiori informazioni al sito ertfvg.it, contattando l’Ufficio IAT di San Vito al Tagliamento (t. 0434 843030 | iat@sanvitoaltagliamento.fvg.it) e il Teatro Zancanaro di Sacile (t. 0434 780623 | info@teatrozancanaro.it)