Boosta dei Subsonica per il gran finale di Villa Manin Estate

Siamo giunti all’ultima settimana di grandi eventi estivi nel bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo (Udine), uno dei primissimi esempi di “ripartenza” in Italia degli spettacoli dal vivo con la capienza massima consentita dalle nuove linee guida che regolamentano gli spettacoli dal vivo.



Villa Manin Estate 2020 è il contenitore ideato e organizzato dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) per coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di ripartire, di emozionarsi e di immaginare un nuovo futuro attraverso la cultura, con più di venti appuntamenti tra musica, teatro e attività per bambini.



Alle ore 18:00 di domani, sabato 8 agosto, nel Parco di Villa Manin si terrà la lettura scenica “La nebbia”, a cura del CSS: un futuro in cui il protagonista, in una Udine distrutta dal terremoto, recupera tra le macerie i segni di una civiltà scomparsa. Metafora profetica del nostro presente?



Alle ore 05:30 di domenica 9 agosto il gran finale sarà affidato all’ imperdibile concerto all’alba con Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica, musicista, dj, compositore, scrittore, editore, conduttore televisivo, produttore. Dal 1996 è il tastierista e co-fondatore dei Subsonica. Se esiste una colonna sonora dei pensieri di ognuno nell’estate più strana del secolo, un artista come lui è qui per suonarcela di santa ragione con un concerto passeggiato lungo i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del suo repertorio pianistico, fino ai pezzi in anteprima del nuovo disco.A Villa Manin questa estate è ricominciata anche l’attività espositiva con una mostra dedicata ad Angiolino, straordinario pittore autodidatta del ‘900 friulano, un caso speciale e unico a livello nazionale per l’energia creativa e la passione sottese alla realizzazione di queste opere che rappresentano un inno alla pace.Sul sito ufficiale www.villamanin.it sono disponibili tutte le informazioni riguardo le modalità di accesso e le regole comportamentali da seguire.