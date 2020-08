Brad Pitt e Leonardo Di Caprio al Secret Garden del Visionario

Quentin Tarantino torna a giocare con la storia e porta sul grande schermo la sua versione della decadenza dell’età d’oro di Hollywood, complici le splendide “facce da schiaffi” degli istrionici Leonardo Di Caprio e Brad Pitt. Stiamo parlando di C’era una volta… a Hollywood, in programma lunedì 17 agosto alle ore 21.15 al giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio, a Udine.



Los Angeles, 1969. L'ex star western Rick Dalton e la sua controfigura cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Come se non bastasse tra i vicini di casa di Dalton c'è Sharon Tate, promettente attrice e sposa di Roman Polanski, la vittima più celebre della "Manson Family".



Speciali tariffe estate (ad esclusione dei film in prima visione e degli eventi).