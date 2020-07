Brassevonde a Villa del Torre

In via del tutto eccezionale apre al pubblico lo splendido parco della settecentesca Villa del Torre, prestigioso edificio di Romans d'Isonzo - iscritto all'Associazione Dimore Storiche Italiane - che per gentile concessione della famiglia del Torre nella serata di sabato 11 luglio si trasformerà in location concertistica: la straordinaria occasione viene offerta dalla terza e ultima tappa del festival "Musica d'Estate 2020", che alle 21 offrirà la performance di un'eccellenza regionale, l'ensemble Brassevonde, progetto artistico di spessore finalizzato a diffondere e dunque a valorizzare la conoscenza della musica per gruppi di ottoni, patrimonio estremamente ricco, variegato e interessante eppure ancora poco noto ai più.

Gli spettatori potranno ammirare il parco della villa ascoltando le note del Brassevonde: in scena Andrea Picogna, Enrico Tavano, Gianni Dordolo, Massimo Degano (trombe), Alessandra Rodaro e Nicola Fattori (corni), Gianpietro Zanini, Marco Maiero e Federico Marazzi (tromboni), Aldo Martinuzzi e Massimo Tomadini (tube).

Coordinato dall'assessorato comunale alla cultura, appunto, finanziato dalla Regione e promosso dalle associazioni Leggermente e Simularte, con la preziosa collaborazione del Liberatorio d'arte, il ciclo "Musica d'estate 2020 si chiude dunque alla grande, dopo i positivi riscontri delle date precedenti.

E' obbligatoria la prenotazione, in quanto nel rispetto delle misure di sicurezza volte a contenere la pandemia i posti a sedere sono contingentati: gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo bibliotecaromans@gmail.com o chiamare il numero 0481 90555. In caso di pioggia il concerto sarà annullato.