Brunori Sas in concerto a Porto Vecchio

Che a Brunori Sas il Friuli e Trieste fossero entrati nel cuore lo si era capito dalle sue partecipazioni al No Borders e dall'apprezzamento mostrato nel corso di una visita 'fuori programma' al Castello di Miramare, lo scorso luglio, dopo il live ai Laghi di Fusine. Per la prima volta il cantautore cosentino sarà in concerto a Trieste. E' stata infatti ufficialmente annunciata la data del concerto, mercoledì 7 ottobre a Porto Vecchio, a Trieste.

Brunori Sas è uno dei cantautori italiani in assoluto più amati dal pubblico, apprezzati dalla critica e stimati dai colleghi sarà dunque il grande protagonista del concerto speciale al tramonto (apertura porte ore 17:00, inizio concerto ore 18:00), promosso dal Comune di Trieste nel progetto di riqualificazione e rilancio di uno dei luoghi più storici e iconici della città.

Il concerto che, prevede un allestimento con una capienza massima di 999 posti, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti, sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, a partire dalle 10 di lunedì 28 settembre, tramite l’App EILO (https://eilo.it/), per un massimo di 2 biglietti per account.