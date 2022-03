Buon compleanno a Elena Sofia Ricci, il volto di Teresa Battaglia

Compie oggi, 29 marzo, 60 anni una delle attrici italiane più amate e conosciute, sia al cinema sia a teatro, e popolarissima grazie ad alcune serie tv che l'hanno resa celebre. Elena Sofia Ricci festeggia il compleanno annunciando alcune novità. Sarà lei, infatti, il volto della profiler della Polizia Teresa Battaglia, personaggio ideato dalla penna della scrittrice friulana Ilaria Tuti e lanciato con il primo romanzo 'Fiori sopra l'inferno' (ed. Longanesi).



Un'attrice che non teme i ruoli non convenzionali, come ad esempio quello di suor Angela di 'Che Dio ci aiuti', serie tv targata Rai1 e giunta alla settima stagione che segna, però, anche la sua uscita di scena.



Elena Sofia Ricci è già pronta a nuova sfida: vestirà i panni di Teresa Battaglia, cimentandosi con un altro personaggio che entrerà nei cuori di chi ancora non l'ha conosciuto attraverso la lettura.



. Non è bella, è anziana, malata, claudicante e, soprattutto, costretta a fare i conti con una memoria sempre più vacillante, che potenzialmente potrebbe mettere a rischio il suo lavoro e le sue indagini. Una donna come tante, ma speciale allo stesso tempo, perché dotata di un eccezionale fiuto per le indagini, una grande conoscenza dell'animo umano, in particolare del lato oscuro celato in ognuno di noi, e un'umanità profonda.. La nostra regione sarà quindi il set di uno dei thriller italiani più apprezzati degli ultimi anni. Il pubblico, friulano e non, attende con ansia di conoscere di persona la Teresa Battaglia di Elena Sofia Ricci.