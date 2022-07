Buon compleanno Enore Boscolo!

Nome e cognome: Enore Boscolo. Luogo di nascita: Udine. Data di nascita: 18 luglio 1929. Professione: calciatore. Segni particolari: festeggerà il suo compleanno al Visionario. Per la precisione, il suo compleanno numero 93.

L’appuntamento è fissato, ovviamente, per oggi, lunedì 18 luglio (alle 18.30), ma Enore Boscolo ancora non lo sa: dovrebbe essere una sorpresa. Diciamo “dovrebbe” perché diffondere l’invito attraverso i media non è, esattamente, una modalità troppo discreta! Quindi, se nel frattempo vi capitasse d’incrociare il diretto interessato, fate finta di niente: acqua in bocca e ci vediamo tutti in via Asquini 33! L’ingresso è libero.

Il celebre attaccante, cresciuto tra le file del Codroipo, sarà intervistato dal giornalista sportivo Guido Gomirato e ricorderà assieme a lui le tappe di una grande carriera. Una carriera che lo ha visto militare prima nell’Udinese, fino al 1949, poi nella Triestina di Nereo Rocco, fino al 1953, e poi nel Torino, nella Roma, nel Lanerossi Vicenza e, ancora, nel Padova (dove ha ritrovato il mitico Rocco). Senza, ovviamente, dimenticare le convocazioni nella Nazionale militare, nella Nazionale B e anche nella Nazionale giovanile.

Ad accompagnare gli aneddoti e i ricordi, sullo schermo del Visionario scorreranno le preziose immagini d’epoca degli home movies della famiglia Boscolo. L’incontro, non a caso, è incastonato nel progetto Memorie animate di una Regione – Raccolta, digitalizzazione e riuso di film amatoriali in Friuli Venezia Giulia, che vede le quattro mediateche regionali impegnate a recuperare, riscoprire e attualizzare la memoria visiva, sociale, storica ed emotiva del secolo scorso. Per maggiori informazioni consultare il sito www.memorieanimatefvg.it.