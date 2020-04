Buttrio, al via i buoni spesa

La solidarietà alimentaresi concretizza con i buoni spesa erogati dal Comunea favore delle famiglie in difficoltà. Chi ne ha titolo potrà ottenere per quattro settimane un buono spesa settimanale, in tagli da 10 euro (per consentire anche piccole spese, per esempio in panetteria), come segue: 40 euro per nuclei di 1 componente; 60 euro 2 componenti; 80 fino a 4 componenti; 100 euro per nuclei con oltre 4 componenti. Nella spesa non è ammesso resto in denaro. L’erogazione potrà essere prorogata(non servirà fare una nuova richiesta) in funzione alla disponibilità finanziaria, se permangono i requisiti dichiarati e se non vi saranno altre istanze da soddisfare prioritariamente.



I buoni sono spendibili solo per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali, agricoli e la farmacia che hanno aderito.L’elenco degli esercizi commerciali aderenti sarà pubblicato sul sito del Comunee verrà consegnato ai diretti interessati. L'amministrazione comunale effettuerà controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa; non verrà riconosciuto il rimborso al commerciante per prodotti venduti che non rientrano nelle categorie merceologiche dei prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità. Sono quindi esclusi alcolici, alta gastronomia, suppellettili, vestiario, biancheria per la casa.



Come ricevere i buoni spesa? Bisogna presentare un’autocertificazione tramite il modello scaricabile dal sito del Comune www.comune.buttrio.ud.ite inviarla a protocollo@comune.buttrio.ud.it,accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. L’istanza può essere anche consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Il richiedente verrà contattato telefonicamente dall’assistente sociale del comune per la valutazione dei requisiti (informazioni: 0432.636112 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12).Non avrannopriorità i nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico(Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale); si terrà conto anche della presenza di eventuali soggetti fragili (minori, anziani, disabili).