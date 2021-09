Cabaret con 'Malo za šalo, malo za hec'

Martedì 14 settembre, alle 20.00 presso il Kulturni dom “J. Češčut” di Savogna d’Isonzo, si terrà lo spettacolo di cabaret “Malo za šalo, malo za hec” (Un po’ per burla, un po’ per scherzo) con gli attori Boris Kobal e Boris Devetak di Trieste e l’attore sloveno Žan Papič.



Ingresso libero con green pass e prenotazione obbligatoria presso la segreteria del Comune di Savogna d’Isonzo: tel. 0481 882001; email: segretario@comune.savognadisonzo.go.it.



L'iniziativa è promossa dal Comune di Savogna d’Isonzo (nell’ambito del settantesimo anniversario del comune) e dal circolo culturale Sovodnje, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia (nell’ambito del festival teatrale comico “Komigo”) e con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.



I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.