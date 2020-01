Cage-Ideas, musica e opere d’arte contemporanea al Salotto Musicale Fvg

Con Cage-Ideas, serata dedicata a John Cage e ai suoi mille pianoforti, sabato 18 alle 21 ritorna a Fagagna, nella sede abituale di Villa Aurora (in via Diaz, 47), il Salotto Musicale del Fvg, dopo la partecipata presentazione di sabato scorso alla Libreria Martincigh di Udine, con il coinvolgente e appassionato intervento di Gary Brackett del Living Theatre di New York. E proprio da quell’esperienza straordinaria d’arte e vita prenderà le mosse anche l’attesa serata musicale, che vedrà la pianista Agnese Toniutti ripercorrere brani del repertorio di Cage per pianoforte, toy piano e pianoforte preparato, ma anche di Philip Corner e Tan Dun. In dialogo con le particolari sonorità, ci saranno due opere d’arte, anch'esse eccezionale opportunità per chi parteciperà al Salotto, selezionate da Cristina Burelli, titolare della Libreria udinese e studiosa d’arte contemporanea, con cui il progetto musicale collabora per rendere ancor più appassionante l’atmosfera “salottiera”. Si tratta di due vere chicche: “Untitled 1967. Etching on cream wove paper”, opera collettiva di Jasper Johns, Merce Cunningham e Lois Long (tirata in sole 5 copie, di cui una è nella collezione dell'Art Institute di Chicago), e inoltre un’opera su carta in tecnica mista di Bob Rauschenberg, degli anni '80, presenza simbolica che ricorda l'amicizia e la collaborazione tra Cage, Rauschenberg e Cunningham. La pittura di Rauschenberg è stata molto influenzata dal contatto con la danza di Cunningham, per cui curava scene, costumi e luci. Per contestualizzare appieno l'arte degli anni '60 a New York, sarà visibile anche il libro fotografico di Ugo Mulas “New York: arte e persone”.



Il Salotto si conferma dunque occasione unica in regione di farsi coinvolgere nell’esperienza musicale e artistica contemporanea e sperimentale, dal ‘900 a oggi, più ricercata e di qualità a livello italiano e internazionale, opportunità davvero rara di ascolto e fruizione di una musica e d’arte diverse dal solito, ma anche di condivisione, perché chi vive queste serate ha anche la possibilità di approfondire e conversare con gli organizzatori e con i musicisti, a fine concerto, in un’atmosfera informale e rilassata, dal sapore di “casa”, gustando tisane e dolcetti profumati.



Visto il numero limitato di posti, per partecipare è necessario tesserarsi e prenotazioni, con tre modalità per facilitare tutti: online su coropopmagico.wix.com/salottomusicale, oppure scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o telefonando al 348 8027207 (Laura).



Il Salotto Musicale del Fvg è organizzato dall’Associazione Coro POPMagico, con il patrocinio del Comune di Fagagna e con il sostegno di Tonutti Tecniche Grafiche. Sviluppata in piena sostenibilità è resa possibile dalla volontà congiunta di tutti i soci.