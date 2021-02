Calibro 9, omaggio al cult-movie poliziesco di Fernando Di Leo

Da giovedì 11 febbraio sullo schermo virtuale del Visionario Calibro 9 di Toni D’Angelo, sequel e omaggio al cult-movie poliziesco di Fernando Di Leo (1972), presentato fuori concorso alla 38esima edizione del TFF – Torino Film Festival. Cento milioni di euro spariscono a seguito di una frode telematica. La principale sospettata è una cliente di Fernando Piazza, avvocato milanese figlio di Ugo, noto criminale ucciso anni prima. La madre di Fernando, Nelly (Barbara Bouchet), ha lottato tutta la vita perché il destino del figlio fosse diverso da quello del padre, ma ora Fernando si trova in pericolo...



Da venerdì 12 febbraio al cinema Centrale arriva Sole, lungometraggio di debutto di Carlo Sironi, vincitore del premio come miglior Rivelazione Europea del 2020 agli European Film Awards. Cosa significa diventare padre, diventare genitori? Cosa si prova a posare lo sguardo su una creatura appena nata di cui ti devi prendere cura, di cui ti senti responsabile? Sole è - nelle parole del regista - il tentativo di rispondere a questa domanda. Sugli schermi virtuali torna inoltre LA BELLE ÈPOQUE, commedia elegante e nostalgica, capace di far ridere ed emozionare il pubblico di ogni età, con un cast di stelle del cinema francese, da Daniel Auteuil a Fanny Ardant!



Continua la programmazione di, surreale commedia francese con protagonista un frigorifero intelligente,, originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania, e Spaccapietre, film impegnato e coraggioso che accende i riflettori sul caporalato, con protagonista il divo di Gomorra Salvatore Esposito.Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare [www.visionario.movie]www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Prevendita biglietti suUna volta completato l’acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale. I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, da un minimo di €3,00 ad un massimo di €7,99. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.Disponibili anche tre convenienti forme di abbonamento:2 ingressi - 9 euro - scadenza 3 mesi dall'acquisto5 ingressi - 20 euro - scadenza 6 mesi dall'acquisto10 ingressi - 35 euro - scadenza 12 mesi dall'acquisto