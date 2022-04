Cambio alla guida della Prosa al Verdi di Pordenone

Si conclude alla fine del mese di maggio - alla scadenza del suo incarico triennale - il rapporto di collaborazione tra il Teatro Verdi di Pordenone e Natalia Di Iorio, che per quattro stagioni ha ricoperto a Pordenone il ruolo di consulente artistica per la Prosa. Si tratta di una decisione presa di comune accordo, anche alla luce delle nuove scelte strategiche del rinnovato consiglio di indirizzo del teatro.



"Nonostante i mesi difficili vissuti a causa della pandemia, posso dire che gli obiettivi artistici che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti: prime nazionali e nuovi progetti produttivi pensati appositamente per il Verdi e condivisi con alcuni dei più importanti teatri italiani", spiega Di Iorio. «In scena, il pubblico di Pordenone ha visto avvicendarsi non solo grandi interpreti, ma molti giovani talenti già avviati a diventare i protagonisti di domani. Sono certa che il progetto condiviso in questi anni con la direzione del Verdi e i risultati ottenuti contribuiranno a dare a questo teatro la giusta visibilità all’interno del circuito teatrale italiano. Un augurio a chi mi succederà con la speranza che sappia prendersi cura dei nuovi progetti artistici con la stessa passione che ha animato il mio lavoro e di cui questo teatro, come ogni teatro italiano, ha oggi più che mai bisogno" – conclude Natalia Di Iorio.



Un ringraziamento particolare al lavoro svolto in questi anni dalla consulente artistica arriva dal Presidente Giovanni Lessio. «A Natalia Di Iorio va tutto il mio ringraziamento e tutta la mia stima: il disegno artistico che ha pensato e perseguito per il Verdi ha consentito al nostro Teatro di accrescere ulteriormente la sua riconoscibilità, anche a livello extra-regionale. Il pezzo di strada fatto assieme ha arricchito il Verdi di nuove esperienze, anche produttive, ha fatto conoscere Pordenone a nuovi artisti, divenuti preziosi compagni di strada».Atteso a breve l’annuncio di chi si avvicenderà nel ruolo di consulenza artistica.