Cambio data per il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, originariamente previsto per il prossimo 12 luglio in Piazza Grande a Palmanova, evento inserito nel calendario di Estate di Stelle, viene spostato alla nuova data di domenica 24 luglio, sempre in Piazza Grande, con inizio alle 21.00. Lo spostamento è dovuto alla ricalendarizzazione di alcune date della tournée. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, mentre nuove disponibilità per il concerto saranno presto acquistabili sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it .



Venditti & De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).



Fra i grandi concerti già annunciati nell’estate di Palmanova troviamo quelli delle star del gypsy punk mondiale Gogol Bordello (9 luglio) e del cantautore americano Ben Harper e Innocent Criminals (2 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azaleait .