Campionessa di pugilato con i ‘colori’ dei Tre Allegri Ragazzi Morti

Elena Ghezzi, pugile della provincia di Lecco, il prossimo 22 novembre combatterà per il titolo italiano del campionato femminile nella categoria pesi leggeri sfidando la romana Giulia Grenci con i colori dei pordenonesi Tre Allegri Ragazzi Morti, una delle più importanti formazioni italiane di rock indipendente. Il combattimento si svolgerà al palazzetto di Sarnico (BG) e durante il match indosserà la casacca con la tipica grafica della band.

Elena è due cose: un’atleta professionista e un’amante del rock, in particolare dei Tre allegri ragazzi morti. Loro, appassionati da sempre di pugilato (“Carnera” è stata la prima graphic novel di Davide Toffolo, cantante e chitarrista della band), realizzano un sogno: combattere con una campionessa su un ring, che è come un palco.

Conosciuti per le loro performance mascherate e per i loro live di rock essenziale, Tre allegri ragazzi morti sono considerati uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana. La band è formata dal cantante e chitarrista Davide Toffolo, dal bassista Enrico Molteni e dal batterista Luca Masseroni. All'inizio del 2019 hanno pubblicato "Sindacato dei sogni" e hanno da poco registrato un sold out all’Estragon di Bologna per il concerto che ha celebrato i loro venticinque anni di attività.

Nata nel 1982, da gennaio 2019 pugile pronei pesi leggeri, Elena Ghezzi è stata più volte campionessa Italiana di Sanda (boxe cinese) e per tre anni in Nazionale vincendo, nel 2013, l’argento ai campionati mondiali in Malesia. Nel 2014 è stata premiata con la medaglia d’argento al valore atletico Coni e all’attivo ha quattro match da professionista, con tre vittorie.

Elena è appassionata di musica e spesso si è vista in mezzo al pubblico dei concerti dei Tre Allegri ragazzi Morti e dei gruppi de La Tempesta Dischi, etichetta nata proprio in Friuli. "Benedetto fu il fratello maggiore – racconta - che negli anni novanta intasava le orecchie acerbe della sorella appena adolescente con roba tipo Mogwai, Tool, Kyuss, Primus e i più classici Nirvana, Radiohead, R.E.M. e poi Korn, Deftones, Queens of the Stone Age e quant’altro. Insomma tanta roba! Poteva andarmi molto molto peggio di così! Ho avuto un’ottima educazione e ora sono una donna consapevole Appena ho modo di vedermi un live mi ci butto e in quanto ad ascolti spazio abbastanza. Quando mi alleno ascolto sempre musica, in cuffia quando corro e diffusa quando sono in palestra”.