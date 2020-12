Canti e tradizioni natalizie in Friuli Venezia Giulia

La colonna sonora corale delle festività è online. La versione 2020 di Nativitas, la rete di eventi concertistici e liturgici dell'Usci Friuli Venezia Giulia, prosegue il suo percorso su facebook e youtube con migliaia di visualizzazioni e un calendario che aumenta di giorno in giorno con nuove adesioni. Tutti gli eventi corali pubblicati dall'inizio del progetto rimangono visualizzabili online, per permettere agli utenti di poter scegliere l'atmosfera e le voci più amate, da vedere e ascoltare in qualsiasi momento. L'attesa dell'anno nuovo trascorre in questi giorni all'insegna delle melodie natalizie di tradizione inglese proposte dal Gruppo vocale Città di San Vito, del Natale internazionale proposto nel florilegio del coro misto Fran Venturini di Trieste, del progetto musicale registrato proprio per Nativitas 2020 dalla Corale Caminese nell'Auditorium Davide Liani di Camino al Tagliamento (realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione).



"Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo poiché ci ha portato situazioni davvero molto difficili da tutti i punti di vita: emotivo, economico, sociale e relazionale»- ha detto il presidente Usci Fvg Carlo Berlese nel corso della trasmissione Choralia live, andata in onda martedì scorso, aggiungendo: «Per la prima volta i cori si sono trovati nell'impossibilità di cantare, ma ciascuno ha continuato a farlo con il cuore e con lo spirito, tra le mura domestiche. I mezzi della rete ci hanno offerto nuovi strumenti di espressione che ci hanno sostenuti in questo anno e ci hanno permesso di scoprire nuove potenzialità. L'augurio per l'anno nuovo è di poter tornare a cantare, con slancio ed entusiasmo, e attraverso il canto riscoprire l'amore e la bellezza che derivano dal fare musica insieme".Questo è il messaggio che la coralità regionale vuole trasmettere anche attraverso la progettualità resistente del cartellone di Nativitas. È in uscita il 31 dicembre alle ore 18.00 il tradizionale Te Deum di fine anno, che sarà possibile ascoltare dalla Corale di Rauscedo e dall'orchestra dell'Accademia d'archi Arrigoni, dirette da Filippo Maria Bressan. La registrazione è relativa al concerto realizzato nel 2019, con il Te Deum KV 141 di Mozart e la collaborazione dei solisti Maria Chiara Ardolino, Lara Turchetto, Matej Velikonja e Pierluigi Manzoni. Il nuovo anno inizierà il giorno seguente con tre brani da uno dei passati progetti speciali Nativitas a cori riuniti. Sarà un augurio simbolico con i coristi di quattro cori dell'Usci regionale e l'orchestra del conservatorio Tomadini di Udine diretti da Walter Themel. In programma ci saranno musiche di Respighi, Bruckner e Mozart. Il 2 gennaio, sempre alle 18.00, seguirà l'augurio delle compagini attive a Caresana (Trieste) che per l'occasione hanno preparato video a cura del coro di voci bianche, del coro misto e un particolare augurio del locale gruppo di scampanatori. Il 3 gennaio sarà la volta del Sacral jazz con i cori InCanto e Aquafluminis di Fiume Veneto, interpreti della Little jazz mass di Bob Chilcott.Il progetto Nativitas è realizzato in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.