Canti e tradizioni natalizie in Friuli Venezia Giulia

Celebrazioni, concerti, rassegne, progetti speciali, eventi solidali saranno le molte sfumature del programma di Nativitas nel terzo fine settimana di Avvento. Da venerdì a domenica la regione Friuli Venezia Giulia accenderà lo spirito natalizio con il canto dei cori dell'Usci FVG, protagonisti del tradizionale e amatissimo cartellone festivo. L'avvio è affidato stavolta al Gruppo polifonico Harmoniae che venerdì 10 dicembre nella chiesa di Baseglia (PN) esplorerà le suggestioni dei canti della tradizione natalizia anglosassone sotto la direzione di Roberto Frisano.



Sabato 11 dicembre in serata si canterà in tutta la regione. La provincia di Pordenone propone due eventi: il duomo di Sacile ospiterà l'incontro di due gruppi corali nel concerto dal titolo Cantica 2021 che vedrà la partecipazion e dell'Ensemble in Contrà di Roberto Brisotto e della Corale Zumellese di Manolo Da Rold. Nella chiesa di Bannia di Fiume Veneto altri due cori, ovvero il Coro polifonico Città di Pordenone e il Coro Primo Vere, diretti da Mario Scaramucci, eseguiranno il programma natalizio dal titolo Ecce veniet Salvator mundi.



La provincia di Udine affiderà le atmosfere festive del sabato sera al progetto Natale, luce che illumina le genti, un concerto per voci di adulti, di bambini e archi che verrà presentato nella chiesa di Gris Cuccana. Le voci della Corale Synphonia, del Piccolo Coro Natissa e il Gruppo d'archi Ensemble Antiqua verranno diretti da Patrizia Dri. Il concerto verrà replicato domenica alle 15.30 nella chiesa di Marano Lagunare.Anche nella provincia di Gorizia tutta l'attenzione sarà rivolta a un concerto, ovvero il Magnificat per il ventennale del Coro Aesontium nella chiesa di San Pier D'Isonzo. Insieme al coro e al gruppo vocale giovanile che festeggiano l'anniversario, si esibirà anche la Coral di Lucinis. I cori verranno diretti da Ivan Portelli e Matteo Donda.A Trieste nella serata di sabato sono previsti due concerti, entrambi di carattere solidale: alle ore 20.00 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo ci sarà il concerto Carols di Natale per la solidarietà tra i popoli con il Coro Città di Trieste di Stefano Lapel. Contemporaneamente nella chiesa di San Francesco il Coro Giovane InCanto e il Piccolo coro per un amico, diretti da Aglaia Merkel, porteranno in scena il tradizionale Natale con l'Africa.Domenica 12 dicembre il coro polifonico S.Antonio abate porterà Nativitas in trasferta a Conegliano, mentre in regione la rassegna farà cantare la provincia di Udine, prima con la replica del concerto della Corale Synphonia a Marano e alle 17.00 nella Basilica delle Grazie a Udine con la celebrazione liturgica del ciclo Cantando l'Avvento nei santuari, a cura del gruppo I Cantori del Friuli di L. Garzoni e A. Zardini, diretti da Francesco Zorzini.