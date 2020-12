Capodanno a Monfalcone con due eventi live ma online

Un Capodanno virtuale con il noto DJ Enzo Zippo per salutare in allegria, ognuno nelle proprie case, l’arrivo del 2021, e un primo dell’anno all’insegna delle musiche viennesi più popolari. Due appuntamenti voluti dal Comune di Monfalcone per accogliere l’anno nuovo approfittando delle possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie, inviando un messaggio di serenità e di buon auspicio.



“Superato il 2020, ci auguriamo che per gli anziani, i bambini e i ragazzi e tutti coloro che hanno patito di più ci siano delle grandi opportunità. Noi faremo di tutto, per quanto è nelle nostre possibilità come governo locale, per cui queste possibilità si realizzino. Vogliamo essere di supporto a chi soffre e alle categorie economiche, perché il lavoro è dignità. Per questo ci proponiamo con questi due eventi di inviare un messaggio di fiducia per il futuro”, sottolinea il sindaco, Anna Maria Cisint.



Giovedì 31 dicembre il Comune offre un evento online gratuito, organizzato da Eventi Virtuali, che sarà trasmesso in diretta sul portale dell’Amministrazione comunale al link Capodanno 2021 con ZIppo - Comune di Monfalcone e dalla piattaforma www.eventivirtuali.tv. Una nuova esperienza all’insegna della spensieratezza, della semplicità e del divertimento in diretto contatto con il DJ monfalconese Enzo Zippo e i suoi inseparabili amici, DJ Master Dee, il Maestro, la Gianna, Bonzo, Pasquale the Voice. Per partecipare virtualmente alla festa basterà collegarsi dal proprio pc, tablet, smartphone dalle 21.30 del 31 dicembre e attendere la mezzanotte per brindare al nuovo anno in compagnia.Il primo dell’anno sarà invece all’insegna delle musiche viennesi più popolari, come venivano eseguite nei caffè alla moda o in sontuosi saloni borghesi dalle storiche “Salonorchester” in voga tra gli anni dal 1880 al 1950. Il Comune di Monfalcone propone infatti il Concerto di Capodanno con l’Orchestra “Magica Vienna”, che sarà trasmesso alle 18 di venerdì 1 gennaio 2021 dal portale dell’Amministrazione comunale (www.comune.monfalcone.go.it) e dalla pagina Facebook Monfalcone Eventi. Sul palcoscenico del Teatro Comunale di Monfalcone si esibiranno nove musicisti, che vantano un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, prima con l’Orchestra “Vecchia Vienna” ed ora con l’Orchestra “Magica Vienna”: Simone D’Eusanio, Violino Conduttore; Annalisa Clemente, Violino; Rosanna Romagnoli, Viola; Cecilia Barucca, Violoncello: Mauro Meroi, Contrabbasso; Alessandro Vigolo, Flauto; Hilary Sdrigotti, Clarinetto; Federico Lamba, Corno; Matteo Andri, Pianoforte. In programma famosi Walzer di Joseff, Eduard e Johann Strauss padre e figlio, Franz Lehar e altri, nonché Polke, Marce Galopp e brani d’operetta.Si ricorda, infine, che a Capodanno non sarà consentito sparare petardi o altri giocattoli pirici, in virtù del regolamento di Polizia urbana che vieta l’esplosione di botti sull’intero territorio comunale per tutto l’anno. Per i trasgressori la sanzione è di 60 euro. Un provvedimento preso dal Comune di Monfalcone anche per tutelare gli animali.