Capodanno al cinema con ‘Matrix Resurrections’

Gli schermi dei The Space Cinema si accendono anche nella notte di San Silvestro per offrire a tutti gli spettatori la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in sala, con la proiezione anticipata di ‘Matrix Resurrections’, con il ritorno della coppia composta da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity; al loro fianco Neil Patrick Harris (analista) Christina Ricci (Gwyn De Vere); Priyanka Chopra (Sati); Jada Pinkett Smith (Niobe) e Yahya Abdul – Mateen II (Morpheus).

Matrix Resurrections è il quarto film della saga simbolo della cultura cyberpunk nata a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila. Il lungometraggio continua dopo i fatti avvenuti in “Matrix Revolutions” (2003). Neo vive nel mondo reale, inconsapevole delle verità acquisite nel passato. Il prescelto è disorientato ma riesce lo stesso a percepire che gli individui sono schiavi della tecnologia, senza capirne realmente il motivo.

L’incapacità di Neo di andare oltre le sue percezioni ed aprire la mente è dovuta all’assunzione giornaliera della pillola blu. Tra sogni tormentati e visioni inverosimili Neo decide di andare dall’analista (Neil Patrick Harris) per farsi curare, ma l’incontro con alcuni personaggi decisivi restituiranno a Neo la consapevolezza e il controllo di Matrix, per andare ancora più in profondità alla tana del Bianconiglio.

È già possibile acquistare i biglietti per il Capodanno in sala targato The Space Cinema e assistere alla proiezione in anteprima del film Matrix Resurrections a Pradamano e a Trieste cliccando a questo link.