Capodanno ed Epifania con Nativitas

La rete di concerti e celebrazioni liturgiche a cura dei cori del Friuli Venezia Giulia accompagnerà con i suoi numerosissimi appuntamenti anche l'attesa del nuovo anno e la festa dell'Epifania. Dai Te Deum di fine anno alle celebrazioni del primo gennaio e attraverso i concerti che scandiranno l'ingresso nel 2023, tutta la regione canterà nel segno di Nativitas.

A Trieste l’anno si concluderà in musica con il tradizionale Te Deum sabato 31 dicembre alle 18 nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario, dove la Cappella musicale attingerà all’opera del compositore barocco Alessandro Scarlatti.

Il primo giorno dell’anno si aprirà con la messa delle 9 nella chiesa di Sant’Antonio Nuovo, il cui corredo musicale sarà a cura della Cappella corale. Nativitas ritornerà a Trieste venerdì 6 gennaio dove la messa dell’Epifania vedrà nuovamente protagonista la Cappella corale di Sant’Antonio Nuovo, mentre nello stesso giorno alle 17.30 la Cappella musicale della Beata Vergine del Rosario proporrà salmi e Magnificat di Claudio Monteverdi per il Vespero festivo. Nella stessa chiesa il giorno prima, ovvero giovedì 5 gennaio, l’attesa del giorno di festa sarà celebrata alle 17.30 con l’esecuzione della Theresien Messe di Haydn.

A Udine si canterà in attesa dell’anno nuovo venerdì 30 dicembre, contemporaneamente con tre eventi programmati alle 20.45. Nella chiesa di Basiliano il Coro J.C. di Plasencis presenterà il suo concerto di brani tradizionali natalizi, rielaborati appositamente per coro e orchestra a plettro (il gruppo Tita Marzuttini). Nella chiesa di Campolessi a Gemona del Friuli sarà possibile ascoltare il concerto di capolavori musicali francesi realizzato in collaborazione tra Coro Musicanova, Coro Alpe Adria, Coro Lis Vilis di Coia e Sammardenchia, Corale San Pietro Apostolo, Ensamble dell'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e solisti. Nella chiesa di Feletto Umberto la Corale di Mels, assieme all’Associazione Tourdion, al gruppo corale Giovani Fondazione Bon e al Quartetto Pezzè offriranno invece una suggestiva serata di pagine barocche di musica sacra di ispirazione mariana, che saranno riproposte il 3 gennaio nella chiesa di Ognissanti a Mels di Colloredo di Monte Albano.

A Udine e Pordenone i concerti di Nativitas riprenderanno immediatamente dopo Capodanno. Lunedì 2 gennaio alle 20.30 nel Duomo di Roveredo in Piano il Gruppo corale Gialuth si esibirà in un concerto di argomento natalizio dedicato al tema della pace. Martedì 3 gennaio alle 20.30 nella chiesa di Forni di Sopra sarà in programma il concerto dal titolo “O nata lux”, a cura del coro Iuvenes Harmoniae e della locale Schola cantorum Mons. Fortunato De Santa. Venerdì 6 gennaio alle 15.30 nella Pieve di Moruzzo andrà in scena il XXXVIII Concerto dell’Epifania a cura del coro Croma col Punto e di Ad Libitum Ensemble.

A Gorizia, Nativitas non farà parte delle festività di fine e inizio anno, ma riprenderà giovedì 5 gennaio con due eventi: alle 18 nella chiesa di Sant’Ignazio l’Associazione corale Città di Gradisca parteciperà alla celebrazione liturgica, mentre alla stessa ora nell’atrio del Palazzo municipale il Coro Monte Sabotino eseguirà un florilegio di brani natalizi.

Venerdì 6 gennaio alle 17 la chiesa di Mariano del Friuli ospiterà una rassegna corale che unirà gruppi della comunità etnica slovena e dal Veneto, con il supporto della locale Corale Renato Portelli. I cori ospiti saranno i gruppi Lipa e Rdeča zvezda di Trieste e il coro Diverse Voci di Susegana. Alle 18 nella chiesa di Fogliano seguirà il concerto del Gruppo corale Elianico, dedicato alle “figure della Natività in musica”.

Il calendario completo delle manifestazioni è disponibile sul sito www.uscifvg.it

Nativitas è un progetto di Usci Fvg in collaborazione con Usci Gorizia, Usci Pordenone, Usci Trieste, Uscf Udine, Zskd, Zcpz Gorica, Zcpz Trst, con il patrocinio di Feniarco e con il contributo di Regione e Fondazione Friuli.