Cappuccetto Rosso africano e uno strano Don Chisciotte

Una prima nazionale e lo spettacolo vincitore del Premio Eolo Award 2019 come miglior progetto produttivo alla stagione di Fila a Teatro, organizzata da Molino Rosenkranz. Venerdì 7, nel teatrino storico del Castello di Valvasone, lo sloveno Teatro Matita presenta la ‘prima’ in Italia di Being Don Quichotte, uno spettacolo di teatro di figura sperimentale che non ha lasciato indifferente il pubblico europeo. Una tragicommedia con al centro un burattinaio che vive senza palco e deve farsi strada con una sola marionetta, mentre il suo manager ha in testa solo il successo commerciale. Sabato 8 nel teatro di Zoppola, un racconto tradizionale, dal cuore della letteratura orale, viene trasportato in Africa, dove è stato realizzato Thioro. Un Cappuccetto Rosso senegalese. Qui la fiaba che tutti conosciamo va letteralmente in cortocircuito, accendendosi con la coinvolgente e colorata tradizione africana.